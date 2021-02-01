Transfer ne zaman bitiyor? Süper Lig devre arası transfer dönemi bitti mi?

Transfer dönemi bitti mi? Süper Lig'de transfer ne zaman bitiyor? 2020-2021 Süper Lig sezonunda devre arası transfer döneminin sonuna gelindi. İkinci yarı merakla beklenirken futbolseverlerin merak ettiği konu da transfer ne zaman bitiyor oldu.
TRANSFER NE ZAMAN BİTİYOR?
Transfer dönemi bitti mi? Süper Lig'de transfer ne zaman bitiyor? 2020-2021 Süper Lig sezonunda devre arası transfer döneminin sonuna gelindi. İkinci yarı merakla beklenirken futbolseverlerin merak ettiği konu da transfer ne zaman bitiyor oldu.
Tff'den yapılan açıklamada; "2020-2021 Futbol Sezonunda 2. Transfer ve Tescil dönemi bugün (5 Ocak 2021) başladı. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun aldığı karara göre, 2. Transfer ve Tescil dönemi 1 Şubat 2021 tarihinde sona erecek."ifadeleri kullanıldı.
2. Transfer ve Tescil dönemi başlangıcı: 5 Ocak 20212.
Transfer ve Tescil dönemi bitişi: 1 Şubat 20212.
Transfer ve Tescil dönemi ne zaman bitiyor: 1 Şubat Pazartesi günü sona erecek.