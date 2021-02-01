Transfer ne zaman bitiyor? Süper Lig devre arası transfer dönemi bitti mi?

Transfer dönemi bitti mi? Süper Lig'de transfer ne zaman bitiyor? 2020-2021 Süper Lig sezonunda devre arası transfer döneminin sonuna gelindi. İkinci yarı merakla beklenirken futbolseverlerin merak ettiği konu da transfer ne zaman bitiyor oldu.

TRANSFER NE ZAMAN BİTİYOR?

Transfer dönemi bitti mi? Süper Lig'de transfer ne zaman bitiyor? 2020-2021 Süper Lig sezonunda devre arası transfer döneminin sonuna gelindi. İkinci yarı merakla beklenirken futbolseverlerin merak ettiği konu da transfer ne zaman bitiyor oldu.