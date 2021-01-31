Transferde hareketli anlar yaşayan Galatasaray yeni transferi DeAndre Yedlin'e kavuşuyor.

GALATASARAY DUYURDU

Galatasray yaptığı açıklamada, "Profesyonel futbolcu DeAndre Roselle Yedlin'in kulübümüze transferi konusunda futbolcu ve kulübü Newcastle United FC ile resmi görüşmelere başlanmıştır." ifadelerine yer verdi.

Profesyonel futbolcu DeAndre Roselle Yedlin'in kulübümüze transferi konusunda futbolcu ve kulübü Newcastle United FC ile resmi görüşmelere başlanmıştır. pic.twitter.com/mjpxC5Vj8r — Galatasaray Spor Kulübü (@GalatasaraySK) January 31, 2021

Galatasaray, önceden anlaşmaya vardığı ABD'li sağ bek DeAndre Yedlin'i İstanbul'a getiriyor. A Spor'un haberine göre 27 yaşındaki oyuncu, bu akşam saat 22.30'da İstanbul'da olacak.

TAKVİM YAZMIŞTI

Takvim Sarı-Kırmızılılar'ın Newcastle United formasını giyen DeAndre Yedlin'in transferini bitirdiğini yazmıştı.

Galatasaray'ın sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 27 yaşındaki futbolcu için bonservis bedeli ödemeyeceği öğrenildi. Çalışma iznindeki sorunlardan dolayı son dönemde Newcastle formasını giyemeyen Yedlin, ABD Milli Takımı'nın önemli isimlerinden birisi.