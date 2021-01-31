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    • 31.01.2021 20:18
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    Son dakika: 'ın transferini açıkladı! 'a geliyor...

    Son dakika transfer haberleri... Transferde hareketli anlar yaşayan yeni transferi 'e kavuşuyor. Galatasaray'ın KAP'a bildirdiği ve her konuda anlaşma sağladığı yıldız futbolcunun, saat 22.30'da 'a gelmesi bekleniyor.

    takvim.com.tr
    ASpor
    İşte Yedlin'in geliş saati!

    Transferde hareketli anlar yaşayan yeni transferi 'e kavuşuyor.

    GALATASARAY DUYURDU
    Galatasray yaptığı açıklamada, "Profesyonel futbolcu DeAndre Roselle Yedlin'in kulübümüze transferi konusunda futbolcu ve kulübü Newcastle United FC ile resmi görüşmelere başlanmıştır." ifadelerine yer verdi.

    Galatasaray, önceden anlaşmaya vardığı ABD'li sağ bek DeAndre Yedlin'i 'a getiriyor. A Spor'un haberine göre 27 yaşındaki oyuncu, bu akşam saat 22.30'da İstanbul'da olacak.

    TAKVİM YAZMIŞTI
    Takvim Sarı-Kırmızılılar'ın Newcastle United formasını giyen DeAndre Yedlin'in transferini bitirdiğini yazmıştı.

    Galatasaray'ın sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 27 yaşındaki futbolcu için bonservis bedeli ödemeyeceği öğrenildi. Çalışma iznindeki sorunlardan dolayı son dönemde Newcastle formasını giyemeyen Yedlin, ABD Milli Takımı'nın önemli isimlerinden birisi.

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    Haberler Spor Son dakika: Galatasaray'ın DeAndre Yedlin transferini açıkladı! İstanbul'a geliyor...