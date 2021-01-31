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    • 31.01.2021 19:55
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    - maçında Abdulkadir Parmak ve sakatlandı

    'in 22. haftasında deplasmanda ile karşılaşan 'da Abdulkadir Parmak’ın 1’inci dakika içinde sakatlanmasının ardından 11’inci dakikada bu kez Beşiktaşlı yaşadı.

    AJANSLAR
    Derbiye sakatlıklar damga vurdu

    Saat 19.00'da başlayan zorlu mücadelede Beşiktaş ile Trabzonspor karşı karşıya geldi.

    Beşiktaş - Trabzonspor maçının henüz 37. saniyesinde Bordo-mavili futbolcu Abdulkadir Parmak sakatlandı ve kenara geldi. Abdulkadir Parmak oyundan gözyaşları içinde çıktı.

    Rıdvan, sakatlık sonrasında oyuna devam edemedi. Topla hareketlenen Ekuban'ı yakalamaya çalışan Rıdvan Yılmaz, arka adalesini tutarak kendisini yere bıraktı. Sedye ile sahayı terk eden genç oyuncunun yerine 14'üncü dakikada N'Sakala oyuna dahil oldu.

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    Haberler Spor Beşiktaş - Trabzonspor maçında Abdulkadir Parmak ve Rıdvan Yılmaz sakatlandı