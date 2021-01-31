Beşiktaş - Trabzonspor maçının henüz 37. saniyesinde Bordo-mavili futbolcu Abdulkadir Parmak sakatlandı ve kenara geldi. Abdulkadir Parmak oyundan gözyaşları içinde çıktı.

Rıdvan, sakatlık sonrasında oyuna devam edemedi. Topla hareketlenen Ekuban'ı yakalamaya çalışan Rıdvan Yılmaz, arka adalesini tutarak kendisini yere bıraktı. Sedye ile sahayı terk eden genç oyuncunun yerine 14'üncü dakikada N'Sakala oyuna dahil oldu.