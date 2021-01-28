Sağ bek arayışlarını sürdüren Galatasaray mutlu sona ulaştı. İngiliz basını 'son dakika' olarak verdiği haberde Sarı-Kırmızılılar'ın Newcastle United formasını giyen DeAndre Yedlin'in transferini bitirdiğini yazdı.
Omar Elabdellaoui'nin yaşadığı kaza sonrasında sağ bek transferi takviyesi için düğmeye basan Cimbom yaklaşık 1 haftadır Yedlin'le pazarlık masasındaydı.
ADA BASININDAN BOMBA İDDİA
Ve Sarı-Kırmızılılar en sonunda hedefe ulaştı. Ada basını, ABD'li sağ bekin artık Galatasaray forması giyeceğini son dakika gelişmesi olarak duyurdu.