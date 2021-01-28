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    • 28.01.2021 14:32
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    İngiliz basınından bomba iddia: Galatasaray'da

    Sağ bek arayışlarını sürdüren Galatasaray mutlu sona ulaştı. İngiliz basını ‘son dakika’ olarak verdiği haberde Sarı-Kırmızılılar’ın United formasını giyen ’in transferini bitirdiğini yazdı.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    DeAndre Yedlin Cimbom'da

    Sağ bek arayışlarını sürdüren Galatasaray mutlu sona ulaştı. İngiliz basını 'son dakika' olarak verdiği haberde Sarı-Kırmızılılar'ın Newcastle United formasını giyen DeAndre Yedlin'in transferini bitirdiğini yazdı.


    Omar Elabdellaoui'nin yaşadığı kaza sonrasında sağ bek transferi takviyesi için düğmeye basan Cimbom yaklaşık 1 haftadır Yedlin'le pazarlık masasındaydı.



    ADA BASININDAN BOMBA İDDİA
    Ve Sarı-Kırmızılılar en sonunda hedefe ulaştı. Ada basını, ABD'li sağ bekin artık Galatasaray forması giyeceğini son dakika gelişmesi olarak duyurdu.
        Haberler Spor İngiliz basınından bomba iddia: DeAndre Yedlin Galatasaray'da