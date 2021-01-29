Türkiye nefesini tuttu, İrfan Can Kahveci savaşını izliyor. Fenerbahçe ve Galatasaray arasındaki büyük kapışmada çok önemli gelişmeler yaşanıyor.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç dün Başakşehir Fatih Terim Stadı'na gitti ve Göksel Gümüşdağ ile yüz yüze görüşme yaptı.
TAKVİM, Sarı-Lacivertliler'in İrfan Can için yaptığı teklifin çok çarpıcı detaylarına ulaştı.
10 MİLYON EURO BİR SONRAKİ SATIŞTAN %20 PAY
Bu transferi mutlaka bitirmek isteyen Ali Koç, Göksel Gümüşdağ'a nakit 10 milyon Euro ve bir sonraki satıştan yüzde 20 pay teklif etti. Ayrıca İrfan Can'ın sezon sonuna kadar Başakşehir'de bedelsiz olarak kiralık oynama önerisini masaya getirdi.