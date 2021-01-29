



10 MİLYON EURO BİR SONRAKİ SATIŞTAN %20 PAY

Bu transferi mutlaka bitirmek isteyen Ali Koç, Göksel Gümüşdağ'a nakit 10 milyon Euro ve bir sonraki satıştan yüzde 20 pay teklif etti. Ayrıca İrfan Can'ın sezon sonuna kadar Başakşehir'de bedelsiz olarak kiralık oynama önerisini masaya getirdi.