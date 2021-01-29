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    • 30.01.2021 00:39
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    Son dakika: TAKVİM, 'nin için 'e yaptığı teklifin detaylarına ulaştı

    Başkanı , ’na giderek, transferi için Başkanı ile bir görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşmenin ardından TAKVİM, Fenerbahçe'nin için 'e yaptığı teklifin detaylarına ulaştı. İşte herkesin merak ettiği o teklifin detayları...

    takvim.com.tr
    Özel haber
    İşte Fener’in çılgın İrfan Can teklifi

    Türkiye nefesini tuttu, İrfan Can Kahveci savaşını izliyor. Fenerbahçe ve Galatasaray arasındaki büyük kapışmada çok önemli gelişmeler yaşanıyor.



    Fenerbahçe Başkanı Ali Koç dün Başakşehir Fatih Terim Stadı'na gitti ve Göksel Gümüşdağ ile yüz yüze görüşme yaptı.

    TAKVİM, Sarı-Lacivertliler'in İrfan Can için yaptığı teklifin çok çarpıcı detaylarına ulaştı.



    10 MİLYON EURO BİR SONRAKİ SATIŞTAN %20 PAY
    Bu transferi mutlaka bitirmek isteyen Ali Koç, Göksel Gümüşdağ'a nakit 10 milyon Euro ve bir sonraki satıştan yüzde 20 pay teklif etti. Ayrıca İrfan Can'ın sezon sonuna kadar Başakşehir'de bedelsiz olarak kiralık oynama önerisini masaya getirdi.



        GALATASARAY'LA GÖRÜŞECEK SONRA KARAR VERECEK
        Alınan bilgilere göre Gümüşdağ teklifi prensipte kabul etti. Ancak bugün için son kez Galatasaray'la görüşeceğini ve ardından kesin kararlarını vereceklerini iletti.



        EĞER GALATASARAY FENER'İN VERDİĞİ TEKLİFİN ÜZERİNE ÇIKAMAZSA...
        Bugün eğer Sarı-Kırmızılılar, Fenerbahçe'nin teklif ettiği rakamın üzerine çıkamazsa İrfan Can savaşının galibi Fenerbahçe olacak.
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        Haberler Spor Son dakika: TAKVİM, Fenerbahçe'nin İrfan Can Kahveci için Başakşehir'e yaptığı teklifin detaylarına ulaştı