Fenerbahçe'de Erol Bulut kararını verdi! Mesut Özil ve Pelkas 11'de birlikte oynayacak mı?

Fenerbahçe yönetimi ara transferde yaptığı hamlelerle her mevkide alternatifli bir kadro oluştu. Teknik direktör Erol Bulut yaptığı açıklamada gerçekleştirilen transferlerden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Dünya yıldızı Mesut Özil'in transferinin ardından iyi bir grafik yakalayan Yunan orta saha Dimitrios Pelkas'ın bu durumdan nasıl etkileneceği merak konusu olmuştu. "İlk 11'de Özil ve Pelkas birlikte oynar mı?" sorusu sorulmaya başlandı. Peki, Erol Bulut'un 11 tercihi nasıl olacak? 45 yaşındaki çalıştırıcıdan flaş bir kadro kararı geldi. İşte yeni transferlerle Fenerbahçe 11'i...

29.01.2021 11:40 - Son Güncelleme: 29.01.2021 11:45 BU GALERİYİ PAYLAŞ





