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Fenerbahçe'de Erol Bulut kararını verdi! Mesut Özil ve Pelkas 11'de birlikte oynayacak mı?

Fenerbahçe yönetimi ara transferde yaptığı hamlelerle her mevkide alternatifli bir kadro oluştu. Teknik direktör Erol Bulut yaptığı açıklamada gerçekleştirilen transferlerden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Dünya yıldızı Mesut Özil'in transferinin ardından iyi bir grafik yakalayan Yunan orta saha Dimitrios Pelkas'ın bu durumdan nasıl etkileneceği merak konusu olmuştu. "İlk 11'de Özil ve Pelkas birlikte oynar mı?" sorusu sorulmaya başlandı. Peki, Erol Bulut'un 11 tercihi nasıl olacak? 45 yaşındaki çalıştırıcıdan flaş bir kadro kararı geldi. İşte yeni transferlerle Fenerbahçe 11'i...

29.01.2021 11:40 - Son Güncelleme: 29.01.2021 11:45
Fenerbahçe'de Erol Bulut kararını verdi! Mesut Özil ve Pelkas 11'de birlikte oynayacak mı?

Fenerbahçe'de takıma yapılan yeni takviyelerle her mevkide alternatifli bir kadro kuruldu ve sarı-lacivertliler ara transfer dönemine damga vurdu.

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Fenerbahçe'de Erol Bulut kararını verdi! Mesut Özil ve Pelkas 11'de birlikte oynayacak mı?

Dünya futbolunun son dönemde yetiştirdiği en önemli yaratıcı oyunculardan olan Mesut Özil'in takıma dahil olmasıyla hücum gücü farklı bir seviyeye çıktı.

Fenerbahçe'de Erol Bulut kararını verdi! Mesut Özil ve Pelkas 11'de birlikte oynayacak mı?

Bunun dışında Perotti'nin sakatlığı sonrası bu bölge içinde Osayi Samuel transfer edildi. Çizgide oldukça etkili bir performans sergileyen genç futbolcunun sarı-lacivertlilerin buradaki sorununa da çözmesi bekleniyor. Ancak Samuel transferi öncesi Thiam'ın bu bölgede etkili bir performansı söz konusu.

Fenerbahçe'de Erol Bulut kararını verdi! Mesut Özil ve Pelkas 11'de birlikte oynayacak mı?

Samatta'nın iyileşmesiyle kanatlara geçen Thiam burada beklenenden de iyi bir performans sergileyince kafaları da karıştırdı.

Fenerbahçe'de Erol Bulut kararını verdi! Mesut Özil ve Pelkas 11'de birlikte oynayacak mı?

Sarı-lacivertli takımın orta saha ve kanatlarda çok alternatifli güçlü bir kadrosu oldu. Bu bölgelerde yer alan beş forma için kadroda önemli isimler bulunuyor.