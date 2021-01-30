Süper Lig'in 22. haftasında yarın karşılaşacak Beşiktaş ile Trabzonspor, 132. kez karşı karşıya gelecek. Trabzonspor'un 2-0 galibiyetiyle 11 Ekim 1973'te başlayan 47 yıllık rekabette, geride kalan 131 resmi karşılaşmanın 54'ünü Beşiktaş, 45'ini bordo-mavili ekip kazandı, 32 maçta ise taraflar birbirine üstünlük sağlayamadı.
Siyah-beyazlıların 182 golüne, bordo-mavililer 146 golle karşılık verdi.
BEŞİKTAŞ SON 18 MAÇTA SADECE 3 KEZ YENİLDİ
Beşiktaş, Süper Lig'de rakibiyle yaptığı son 18 maçta sadece 3 kez mağlup oldu.
İki takım arasındaki son 18 randevuda siyah-beyazlılar 8, bordo-mavililer 3 galibiyet aldı, 7 müsabaka da berabere sonuçlandı.
Trabzonspor, söz konusu dönemdeki galibiyetlerden birini 22 Ağustos 2015'te İstanbul'da rakibini 2-1 yenerek elde etti. Trabzonspor, diğer iki galibiyetini ise evinde aldı. 18 Mayıs 2019'da Beşiktaş'a 2-1 üstünlük kuran Trabzonspor, geçen sezonki iç saha mücadelesini ise 4-1 kazandı.
İki takım arasında bu sezonun ilk yarısında oynanan maçı Beşiktaş, deplasmanda 3-1 kazandı.
Bordo-mavili ekip, rakibiyle yaptığı son 15 lig maçında da kalesini gole kapatamadı.
LİGDE DE BEŞİKTAŞ ÖNDE
Beşiktaş ile Trabzonspor arasında ligde yapılan maçlardaki galibiyet sayısında 3 farkla siyah-beyazlıların üstünlüğü bulunuyor.
Geride kalan 95 lig maçında Beşiktaş 37, Trabzonspor 34 galibiyet aldı, 24 karşılaşma ise berabere sonuçlandı.
Ligde Beşiktaş'ın attığı 137 gole, Trabzonspor 108 golle karşılık verdi.