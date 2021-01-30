BEŞİKTAŞ SON 18 MAÇTA SADECE 3 KEZ YENİLDİ

Beşiktaş, Süper Lig'de rakibiyle yaptığı son 18 maçta sadece 3 kez mağlup oldu.

İki takım arasındaki son 18 randevuda siyah-beyazlılar 8, bordo-mavililer 3 galibiyet aldı, 7 müsabaka da berabere sonuçlandı.

Trabzonspor, söz konusu dönemdeki galibiyetlerden birini 22 Ağustos 2015'te İstanbul'da rakibini 2-1 yenerek elde etti. Trabzonspor, diğer iki galibiyetini ise evinde aldı. 18 Mayıs 2019'da Beşiktaş'a 2-1 üstünlük kuran Trabzonspor, geçen sezonki iç saha mücadelesini ise 4-1 kazandı.

İki takım arasında bu sezonun ilk yarısında oynanan maçı Beşiktaş, deplasmanda 3-1 kazandı.

Bordo-mavili ekip, rakibiyle yaptığı son 15 lig maçında da kalesini gole kapatamadı.