



SUMUDICA VE FABRICIO KIZARDI

Çaykur Rizespor'un deneyimli teknik adamı Sumudica, çıktığı ilk maçta kırmızı kart görürken, Karadeniz temsilcisinde 86. dakikada Fabricio da kırmızı kart gördü.



KADIKÖY'DE ÜST ÜSTE 5. GALİBİYET

Çaykur Rizespor'u evinde 1-0 mağlup eden Fenerbahçe, Kadıköy'de üst üste 5. galibiyetini aldı.



Süper Lig'de Çaykur Rizespor'u evinde 1-0 mağlup eden Fenerbahçe, Kadıköy'de üst üste 5. kez güldü. Ligde Başakşehir'i 4-1, Alanyaspor'u 2-1, Ankaragücü'nü 3-1, Kayserispor'u 3-0 ve son olarak Çaykur Rizespor'u 1-0 mağlup eden sarı-lacivertliler, üst üste Kadıköy'de 5. zaferini yaşadı.