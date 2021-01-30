Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe, sahasında Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geldi.
Ligde oynadığı son 7 maçta 19 puan toplayan ve zirveye ortak olan sarı-lacivertliler, ikinci yarıya da 3 puanla başladı. Erol Bulut'un öğrencileri Karadeniz temsilcisini tek golle geçerek 45 puana ulaştı ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.
SUMUDICA VE FABRICIO KIZARDI
Çaykur Rizespor'un deneyimli teknik adamı Sumudica, çıktığı ilk maçta kırmızı kart görürken, Karadeniz temsilcisinde 86. dakikada Fabricio da kırmızı kart gördü.
KADIKÖY'DE ÜST ÜSTE 5. GALİBİYET
Çaykur Rizespor'u evinde 1-0 mağlup eden Fenerbahçe, Kadıköy'de üst üste 5. galibiyetini aldı.
Süper Lig'de Çaykur Rizespor'u evinde 1-0 mağlup eden Fenerbahçe, Kadıköy'de üst üste 5. kez güldü. Ligde Başakşehir'i 4-1, Alanyaspor'u 2-1, Ankaragücü'nü 3-1, Kayserispor'u 3-0 ve son olarak Çaykur Rizespor'u 1-0 mağlup eden sarı-lacivertliler, üst üste Kadıköy'de 5. zaferini yaşadı.
FENERBAHÇE - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇININ ÖZETİ VE DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ
MAÇIN DAKİKA DAKİKA ÖZETİ
34. dakikada Pelkas'ın pasıyla ceza yayı önünde topla buluşan Samatta, kaleyi cepheden gördüğü pozisyonda şutunu çekti. Savunmaya çarpan meşin yuvarlak ceza alanına düştü. Buraya koşu yapan Pelkas'ın vuruşunda, top üstten auta gitti.