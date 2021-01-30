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    • 30.01.2021 21:05
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    Fenerbahçe tek attı 3 aldı! (Fenerbahçe 1-0 Çaykur Rizespor / MAÇ SONU - ÖZET)

    'in 22. haftasında Fenerbahçe, sahasında Çaykur Rizespor'u 1-0 mağlup etti. Bu sonuçla 45 puana ulaşan sarı lacivertliler maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. İşte Fenerbahçe - Çaykur Rizespor maçının özeti ve tüm detayları...

    takvim.com.tr
    Fenerbahçe tek attı 3 aldı!

    Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe, sahasında Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geldi.

    Ligde oynadığı son 7 maçta 19 puan toplayan ve zirveye ortak olan sarı-lacivertliler, ikinci yarıya da 3 puanla başladı. Erol Bulut'un öğrencileri Karadeniz temsilcisini tek golle geçerek 45 puana ulaştı ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.



    SUMUDICA VE FABRICIO KIZARDI
    Çaykur Rizespor'un deneyimli teknik adamı Sumudica, çıktığı ilk maçta kırmızı kart görürken, Karadeniz temsilcisinde 86. dakikada Fabricio da kırmızı kart gördü.

    KADIKÖY'DE ÜST ÜSTE 5. GALİBİYET
    Çaykur Rizespor'u evinde 1-0 mağlup eden Fenerbahçe, Kadıköy'de üst üste 5. galibiyetini aldı.

    Süper Lig'de Çaykur Rizespor'u evinde 1-0 mağlup eden Fenerbahçe, Kadıköy'de üst üste 5. kez güldü. Ligde Başakşehir'i 4-1, Alanyaspor'u 2-1, Ankaragücü'nü 3-1, Kayserispor'u 3-0 ve son olarak Çaykur Rizespor'u 1-0 mağlup eden sarı-lacivertliler, üst üste Kadıköy'de 5. zaferini yaşadı.



    FENERBAHÇE - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇININ ÖZETİ VE DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ

    MAÇIN DAKİKA DAKİKA ÖZETİ
    34. dakikada Pelkas'ın pasıyla ceza yayı önünde topla buluşan Samatta, kaleyi cepheden gördüğü pozisyonda şutunu çekti. Savunmaya çarpan meşin yuvarlak ceza alanına düştü. Buraya koşu yapan Pelkas'ın vuruşunda, top üstten auta gitti.



        35. dakikada Moroziuk'un sağdan altıpasa ortasına koşan Samudio'nun dokunuşunda, kaleye paralel giden top direk dibinden dışarı çıktı.

        38. dakikada Samatta'nın ceza yayı üzerinden plasesinde, top farklı şekilde auta gitti.



        45+1. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Sarı-lacivertli ekibin ceza yayının gerisinden hafif sol çaprazdan kazandığı serbest atışta topun başına geçen Valencia, direkt kaleyi düşündü. Yan direkten dönen top, kaleci Gökhan Akkan'a çarparak filelere gitti: 1-0

        İlk yarı Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.




        İKİNCİ YARIDAN DAKİKALAR
        55' Fenerbahçe'de Serdar Aziz, Donsah'a yaptığı faulden dolayı sarı kart gördü.

        70' Çaykur Rizespor'un deneyimli teknik adamı Sumudica çıktığı ilk maçta kırmızı kart gördü.

        77' Çaykur Rizespor Samudio ile beraberlik golüne yaklaştı.

        87' Rizespor'da Baiano Fabricio ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyundan atıldı. Karadeniz temsilcisi 10 kişi kaldı.

        FENERBAHÇE'DE 5 EKSİK
        Fenerbahçe, Çaykur Rizespor karşısına 5 oyuncusundan yoksun çıktı.

        Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Marcel Tisserand, Sinan Gümüş, Ferdi Kadıoğlu ve Sadık Çiftpınar kadroda yer alamadı.

        Bu oyuncuların yanı sıra, takıma yeni dahil edilen yıldız futbolcu Mesut Özil de henüz hazır olmaması nedeniyle forma şansı bulamadı.

        Ayrıca, sakatlığını atlatan ve özel programda çalışan Gökhan Gönül, teknik heyet kararıyla maç kadrosuna giremedi.
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