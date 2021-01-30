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    • 30.01.2021 17:44
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    , spor için 'ye geldi: Heyecanlıyım, İnşallah güzel bir süreç olur

    spor'un transfer görüşmelerine başladığı milli futbolcu , 'ye geldi. 'nda açıklamalarda bulunan Mallı, "Türkiye'ye gelmenin mutluluğunu yaşıyorum. Heyecanlıyım. İnşallah güzel bir süreç olur. Transferle ilgili 'Kesinleşti' diyebiliriz" ifadelerini kullandı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR


    Trabzonspor'un transfer görüşmelerine başladığı milli futbolcu Yunus Mallı, Türkiye'ye geldi.



    Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Wolfsburg'da forma giyen Yunus, Hannover'den Türk Hava Yolları'nın tarifeli uçuşuyla İstanbul Havalimanı'na ulaştı.



    TRANSFER İLE İLGİLİ 'KESİNLEŞTİ' DİYEBİLİRİZ
    Havalimanında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan 28 yaşındaki orta saha oyuncusu, "Türkiye'ye gelmenin mutluluğunu yaşıyorum. Heyecanlıyım. İnşallah güzel bir süreç olur. Transferle ilgili 'Kesinleşti.' diyebiliriz ancak Trabzonspor ile daha yapmamız gereken şeyler var. Trabzon'a gidip onları halledeceğiz. Sonrasında gereken bilgiler kulüp tarafından verilir." diye konuştu.
        Haberler Spor Yunus Mallı, Trabzonspor için Türkiye'ye geldi: Heyecanlıyım, İnşallah güzel bir süreç olur