BU KEZ "EVET" DİYECEKLER

Bugün bir kez daha Everton'la görüşme yapacak olan Siyah-Beyazlılar'ın "400 bin Euro'yu siz ödeyin" demesi bekleniyor. İngilizler'in bu teklifi kabul etmesine kesin gözüyle bakılıyor.