Forvet transferi için büyük uğraş veren Beşiktaş mutlu sona yakın. Hulk konusuna net bir adım atamayan Siyah-Beyazlılar eski yıldızı Cenk Tosun'u kadroya katıyor. Milli futbolcu ile anlaşma sağlayan yönetim, Everton ile de el sıkışmaya yakın.
İLK TEKLİFİ KABUL ETMEDİLER
Alınan bilgilere göre Beşiktaş, İngiliz kulübünden Cenk Tosun'un 6 aylık maaşı olan 1.2 milyon Euro'nun yarısının karşılaşmasını talep etti. Ancak Everton bu teklifi geri çevirdi.
BU KEZ "EVET" DİYECEKLER
Bugün bir kez daha Everton'la görüşme yapacak olan Siyah-Beyazlılar'ın "400 bin Euro'yu siz ödeyin" demesi bekleniyor. İngilizler'in bu teklifi kabul etmesine kesin gözüyle bakılıyor.