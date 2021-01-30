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    • Spor
    • 30.01.2021 Gazete
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    eski yıldızını yeniden kadroya katıyor: Adım adım

    Forvet transferi için büyük uğraş veren mutlu sona yakın. Hulk konusuna net bir adım atamayan lılar eski yıldızı ’u kadroya katıyor. Milli futbolcu ile anlaşma sağlayan yönetim, ile de el sıkışmaya yakın.

    Adım adım Cenk Tosun

    Forvet transferi için büyük uğraş veren Beşiktaş mutlu sona yakın. Hulk konusuna net bir adım atamayan Siyah-Beyazlılar eski yıldızı Cenk Tosun'u kadroya katıyor. Milli futbolcu ile anlaşma sağlayan yönetim, Everton ile de el sıkışmaya yakın.

    İLK TEKLİFİ KABUL ETMEDİLER
    Alınan bilgilere göre Beşiktaş, İngiliz kulübünden Cenk Tosun'un 6 aylık maaşı olan 1.2 milyon Euro'nun yarısının karşılaşmasını talep etti. Ancak Everton bu teklifi geri çevirdi.

    BU KEZ "EVET" DİYECEKLER
    Bugün bir kez daha Everton'la görüşme yapacak olan Siyah-Beyazlılar'ın "400 bin Euro'yu siz ödeyin" demesi bekleniyor. İngilizler'in bu teklifi kabul etmesine kesin gözüyle bakılıyor.
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