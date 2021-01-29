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    • 29.01.2021 22:10
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    'den 'ye göndermesi: "Oyuncunun ilk tercihi değilse..."

    Teknik Direktörü , deplasmanda 'yı 2-1 mağlup ettikleri maçın ardından önemli açıklamalarda bulundu. transferinin güncelliğini koruduğunu belirten Terim, "Bir oyuncunun ilk tercihi Galatasaray değilse, biz o futbolcu ile görüşmeyiz." ifadelerini kullanarak 'ye gönderme yaptı.

    Terim'den Fener'e İrfan Can göndermesi

    Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray, deplasmanda Gaziantep FK'yı 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından sarı kırmızılıların teknik direktörü Fatih Terim açıklamalarda bulundu.



    İşte Fatih Terim'in açıklamaları:

    Gaziantep deplasmanı zor bir deplasman. Buradan 3 puanla ayrılmak, hele hele 2-0'dan sonra farklı bir sonucu da yakalayabilecek duruma gelmek bizim için sevindirici.

    Tecrübe muhakkak ki çok önemli. Ama dinamizm, çabukluk ve gençlik de en az onun kadar önemli. İkinci yarıda böyle bir değişiklik yapmaya karar verdik ve oynanan oyun doğru düşündüğümüzü bize gösterdi.

    En az gol yiyen takım olduğumuz için golü yememek içindi oyuncularımızın siniri. Penaltı mı? Evet penaltı. Onda bir sıkıntı yok. Zaten bitmişti maç. Mete Kalkavan genelinde iyi bir maç yönetti.



    ONYEKURU'DAKİ ISRARIM ÇOK NET VE AÇIK
    Onyekuru'yu hepimiz biliyoruz. Belki Avrupa'da gittiği takımlarda çok sesi çıkmıyor ama bizde gereğini yapıyor, bizimle mutlu gibi görünüyor. Onun için ısrarım vardı. Onyekuru'daki ısrarım çok net ve açık.

        FENERBAHÇE'YE GÖNDERME
        Bir oyuncunun ilk tercihi Galatasaray değilse, biz o futbolcu ile görüşmeyiz.

        İrfan konusu güncelliğini koruyor. İrfan da düzgün duruyor. Bize karşı ne hissettiğini hepimiz biliyoruz, herkes biliyor. Nasip, uğraşacağız.



        KARŞILIKLI İSTENEN BİR TRANSFER
        Bazı kırılma noktaları var ve koca Galatasaray geri çekilmemelidir. Her şey para ve ilişki değildir. Galatasaray, karşılıklı istenen bir transferi gerçekleştirebilir inşallah.

        1-2 oyuncuyu daha yönetim bugün yarın açıklayabilir inşallah, bazı fırsat transferleri de olacaktır eğer mümkünse.

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