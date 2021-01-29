



İşte Fatih Terim'in açıklamaları:

Gaziantep deplasmanı zor bir deplasman. Buradan 3 puanla ayrılmak, hele hele 2-0'dan sonra farklı bir sonucu da yakalayabilecek duruma gelmek bizim için sevindirici.

Tecrübe muhakkak ki çok önemli. Ama dinamizm, çabukluk ve gençlik de en az onun kadar önemli. İkinci yarıda böyle bir değişiklik yapmaya karar verdik ve oynanan oyun doğru düşündüğümüzü bize gösterdi.

En az gol yiyen takım olduğumuz için golü yememek içindi oyuncularımızın siniri. Penaltı mı? Evet penaltı. Onda bir sıkıntı yok. Zaten bitmişti maç. Mete Kalkavan genelinde iyi bir maç yönetti.