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    • 29.01.2021 18:05
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    • 29.01.2021 21:20
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    Henry Onyekuru böyle istedi! ( 1-2 Galatasaray MAÇ SONU - ÖZET)

    Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray, deplasmanda 'yı 2-1 mağlup etti. İkinci yarı oyuna girmesiyle etkili bir oyun sergileyen yeni transfer Henry Onyekuru attığı gollerler takımına galibiyeti getirdi. Öte yandan Gaziantep FK'nın golünü duraklama dakikalarında Maxim'den geldi.

    Onyekuru böyle istedi!

    Süper Lig'in 22.hafta maçında Galatasaray deplasmanda Gaziantep'e konuk oldu. Galatasaray sahadan 2-1 galip ayrıldı. Galatasaray'ın gollerini 51. ve 78. dakikalarda Henry Onyekuru kaydetti.



    4 GOL OFSAYTA TAKILDI
    Öte yandan mücadelede Galatasaray'ın 4 golü ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı.



    PENALTI KARARI
    Gaziantep lehine 90+5. dakikada penaltı kararı verildi. Topun başına geçen Maxim 90+8. dakikada golünü attı.

    Bu sonuçla Galatasaray 42 puanla 2. sırada yer aldı. Gaziantep ise 35 puanla 4. sırada kaldı.



        GAZİANTEP FK - GALATASARAY MAÇININ ÖZETİ VE DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ


        4. dakikada Vetrih'in pasında sağ kanatta topla buluşan Oğuz Ceylan ceza alanına girer girmez vurdu kaleci Muslera son anda topu kornere çeldi.

        13. dakikada Galatasaray'ın kaleyi cepheden gören bir noktadan kazandığı serbest vuruşta topun başına geçen Babel uzaklardan kaleyi düşündü ancak Günay Güvenç, gole izin vermedi.

        14. dakikada hızlı gelişen ev sahibi atağında Güray Vural kafayla indirdiği topu kontrol eden Dicko'nun sol çaprazdan ceza sahasına girer girmez yaptığı vuruşta, kaleci Muslera'nın parmaklarıyla müdahale ettiği meşin yuvarlak yan direkten döndü.

        22. dakikada hızlı gelişen Gaziantep FK atağında Maxim ceza alanı dışından köşeye vurdu, kaleci Muslera son anda uzanarak topu kornere gönderdi.

        45+1. dakikada ev sahibi takım hızlı atağa kalktı. Mirallas'ın pasında penaltı noktası üzerinde topla buluşan Maxim köşeye vurdu, kaleci Muslera bir kez daha topu kornere çeldi.

        İlk yarı 0-0 berabere tamamlandı.




        İKİNCİ YARIDAN DAKİKALAR
        48. dakikada sağ çaprazda topla buluşan Kerem Aktürkoğlu, ceza alanı içinde kaleyi düşündü kaleci Günay Güvenç köşeye giden meşin yuvarlağı çıkardı, boşta kalan topu Djilobodji kornere gönderdi.

        51. dakikada Arda Turan'nın pasında ceza alanında topla buluşan Babel'in ara pasında topla buluşan Onyekuru, meşin yuvarlağı filelere yolladı ancak yardımcı hakem bayrağını ofsayt gerekçesiyle havaya kaldırdı. Maçın hakemi Mete Kalkavan, VAR ile yaptığı görüşme sonrası golü geçerli saydı. 0-1



            69. dakikada ev sahibi takım beraberliğe çok yaklaştı. Hızlı gelişen Gaziantep FK atağında Maxim soldan ceza alanına giren Dicko'yu gördü, bu futbolcunun vuruşunda top az farkla kale direğinin dibinden auta çıktı.

            76. dakikada ev sahibinin sol kanattan kullandığı kornerde Jefferson kafayı vurdu, Saracchi son anda çizgiden topu kornere gönderdi.

            79. dakikada Galatasaray farkı ikiye çıkardı. Kerem Aktürkoğlu'nun ara pasında savunma arkasına sarkan Onyekuru, meşin yuvarlağa son anda dokunarak fileleri havalandırdı: 2-0

            90+6 dakikada ceza sahasındaki hava topu mücadelesinde Ömer Bayram'ın müdahalesi sonrası Enver Cenk Şahin yerde kaldı ve maçın hakemi Mete Kalkavan penaltı noktasını gösterdi. 90+7 dakikada topun başına geçen Maxim, meşin yuvarlağı sağdan köşeden ağlarla buluşturdu: 1-2

            Karşılaşma, Galatasaray'ın 2-1 üstünlüğüyle sona erdi

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