Süper Lig'in 22.hafta maçında Galatasaray deplasmanda Gaziantep'e konuk oldu. Galatasaray sahadan 2-1 galip ayrıldı. Galatasaray'ın gollerini 51. ve 78. dakikalarda Henry Onyekuru kaydetti.
4 GOL OFSAYTA TAKILDI
Öte yandan mücadelede Galatasaray'ın 4 golü ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı.
PENALTI KARARI
Gaziantep lehine 90+5. dakikada penaltı kararı verildi. Topun başına geçen Maxim 90+8. dakikada golünü attı.
Bu sonuçla Galatasaray 42 puanla 2. sırada yer aldı. Gaziantep ise 35 puanla 4. sırada kaldı.