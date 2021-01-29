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    • Spor
    • 29.01.2021 Gazete
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    'da Diagne İngiltere'ye 2 yeni transfer kulübeye: ve tamam

    Transferin son günleri yaklaşırken atağa kalktı. Sarı-Kırmızılılar, Zamalek’in yıldız golcüsü ile anlaştı. kulübü resmi siteden yaptığı açıklam Mohamed’in, 4 milyon dolarlık satın alma opsiyonu ile 2 milyon dolara Galatasaray’a kiralandığını duyurdu.

    Galatasaray'da Diagne İngiltere'ye 2 yeni transfer kulübeye: Mostafa Mohamed ve DeAndre Yedlin tamam

    Transferin son günleri yaklaşırken Galatasaray atağa kalktı.

    Sarı-Kırmızılılar, Zamalek'in yıldız golcüsü Mostafa Mohamed ile anlaştı. Mısır kulübü resmi siteden yaptığı açıklamada Mohamed'in, 4 milyon dolarlık satın alma opsiyonu ile 2 milyon dolara Galatasaray'a kiralandığını duyurdu.

    YEDLİN'İN İMZASI DA ÇOK YAKIN
    Sarı-Kırmızılılar, Newcastle United forması giyen 27 yaşındaki DeAndre Yedlin'le de anlaşmaya vardı. İngiliz ekibiyle sezon sonuna kadar sözleşmesi bulunan ABD'li sağ bek, çok kısa bir süre içerisinde G.Saray'a imza atacak. Yedlin 2016 yılından beri Newcastle forması giyiyor.

        İKİ FORVET GELİNCE YOL GÖZÜKTÜ
        Galatasaray Halil Dervişoğlu ve Mostafa Mohamed transferleri sonrasında çok tartışılan forveti Mbaye Diagne'yi de kiralık olarak İngiltere Premier Lig ekibi West Bromwich Albion'a gönderdi… Senegalli golcü sezon sonuna kadar Ada'da kalacak.

        ZAMALEK TRANSFERİ İŞTE BÖYLE AÇIKLADI
        Mohamed'in transferini ilk açıklayan Zamalek oldu. Mısır kulübü, 4 milyon dolarlık opsiyon için son tarihin 31 Aralık olduğunu duyurdu.
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        Haberler Spor Galatasaray'da Diagne İngiltere'ye 2 yeni transfer kulübeye: Mostafa Mohamed ve DeAndre Yedlin tamam