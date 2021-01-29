Galatasaray'da Diagne İngiltere'ye 2 yeni transfer kulübeye: Mostafa Mohamed ve DeAndre Yedlin tamam

Transferin son günleri yaklaşırken Galatasaray atağa kalktı.
Sarı-Kırmızılılar, Zamalek'in yıldız golcüsü Mostafa Mohamed ile anlaştı. Mısır kulübü resmi siteden yaptığı açıklamada Mohamed'in, 4 milyon dolarlık satın alma opsiyonu ile 2 milyon dolara Galatasaray'a kiralandığını duyurdu.
YEDLİN'İN İMZASI DA ÇOK YAKIN
Sarı-Kırmızılılar, Newcastle United forması giyen 27 yaşındaki DeAndre Yedlin'le de anlaşmaya vardı. İngiliz ekibiyle sezon sonuna kadar sözleşmesi bulunan ABD'li sağ bek, çok kısa bir süre içerisinde G.Saray'a imza atacak. Yedlin 2016 yılından beri Newcastle forması giyiyor.