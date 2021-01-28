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    • 29.01.2021 01:19
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    'tan dikkat çeken yorum: 'de ilk yarının en kötüsü ve

    yorumcusu ile Başbaşa programında 'in ilk yarısını değerlendirdi. 'a da değinen Uluç, "Süper Lig'de ilk yarının en kötü teknik direktörü . En kötü futbol oynayan takımı da Galatasaray" yorumunda bulundu.

    'in ilk yarısını değerlendirdi. 'a ve 'e verdi veriştirdi.

    Hıncal Uluç'un açıklamaları şöyle;

    "Tabela her şey değil. Fatih Terim Galatasaray'a en kötü futbolunu oynattı. Şampiyon olsa umurumda mı? Öbürleri daha kötü olduğu için şampiyon olacak. Yada daha çok sahtekarlık yaptığı için şampiyon olacak.

    Fatih ilk aklıma gelen olduğu için söylüyorum. Bir de başka takımlara söylesem "bu herif Galatasaraylı da ondan söylüyor" diye kendi kendine yorum yapacaklar var. Ben evvel alıyorum çuvaldızı kendi gözüme batırıyorum.

    Sezonun en kötü hocası Fatih Terim, ilk yarının en kötü oynayan takımı da Galatasaray. İki kötü hoca da söyleyeyim. Madem ordan açtın. İçimde ukte. Diğeri Okan Buruk, üçüncüsü de Rıza Çalımbay. Harika Sivasspor harika Başakşehir ve de çok çok iyi olabilecek Galatasaray, bugün tahammül edecek seviyede değil."

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    Haberler Spor Hıncal Uluç'tan dikkat çeken yorum: Süper Lig'de ilk yarının en kötüsü Galatasaray ve Fatih Terim