Hıncal Uluç Süper Lig'in ilk yarısını değerlendirdi. Galatasaray'a ve Fatih terim'e verdi veriştirdi.

Hıncal Uluç'un açıklamaları şöyle;

"Tabela her şey değil. Fatih Terim Galatasaray'a en kötü futbolunu oynattı. Şampiyon olsa umurumda mı? Öbürleri daha kötü olduğu için şampiyon olacak. Yada daha çok sahtekarlık yaptığı için şampiyon olacak.

Fatih ilk aklıma gelen olduğu için söylüyorum. Bir de başka takımlara söylesem "bu herif Galatasaraylı da ondan söylüyor" diye kendi kendine yorum yapacaklar var. Ben evvel alıyorum çuvaldızı kendi gözüme batırıyorum.

Sezonun en kötü hocası Fatih Terim, ilk yarının en kötü oynayan takımı da Galatasaray. İki kötü hoca da söyleyeyim. Madem ordan açtın. İçimde ukte. Diğeri Okan Buruk, üçüncüsü de Rıza Çalımbay. Harika Sivasspor harika Başakşehir ve de çok çok iyi olabilecek Galatasaray, bugün tahammül edecek seviyede değil."