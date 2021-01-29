Trabzonspor'a Romen 10 numara! Teklif belli oldu

ABDÜLKADİR'İN YERİNE

Takım içinde tavan ücreti 1.5 milyon Euro olarak belirleyen ve bu rakamı Nwakaeme'ye veren Trabzonspor, Stanciu'ya da aynı maaşı önerdi. Sırf bu hamle bile; Fırtına'nın, oyuncuyu ne kadar çok istediğini gösterdi.