Onyekuru ve Halil Dervişoğlu'nun ardından Mostafa Mohamed'i de bitiren Galatasaray durmak bilmiyor. Sarı-Kırmızılılar yaklaşık 10 gündür görüştüğü DeAndre Yedlin'in transferinde mutlu sona ulaştı.
Newcastle United'ın ardından ABD'li sağ bekle de her konuda anlaşan Galatasaray'ın bugün KAP bildirimi yapması bekleniyor. Eğer her şey yolunda giderse Yedlin'in yarın İstanbul'a gelmesi ve sağlık kontrolünden geçeceği öğrenildi.
Galatasaray, İngiliz kulübüyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 27 yaşındaki futbolcuyu bonservisiyle kadrosuna katacak.