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    • 29.01.2021 11:36
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    Yedlin'i KAP'ıyor! Transferde bombalar üst üste patlıyor...

    'in transfer listesi üzerinden çalışmalarına devam eden , Onyekuru, Halil Dervişoğlu ve Mostafa Mohamed transferlerinin ardından şimdi de ABD'li sağ bek Yedlin'i bitiriyor.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    Galatasaray o ismi KAP'ıyor

    Onyekuru ve Halil Dervişoğlu'nun ardından Mostafa Mohamed'i de bitiren Galatasaray durmak bilmiyor. Sarı-Kırmızılılar yaklaşık 10 gündür görüştüğü DeAndre Yedlin'in transferinde mutlu sona ulaştı.



    Newcastle United'ın ardından ABD'li sağ bekle de her konuda anlaşan Galatasaray'ın bugün KAP bildirimi yapması bekleniyor. Eğer her şey yolunda giderse Yedlin'in yarın İstanbul'a gelmesi ve sağlık kontrolünden geçeceği öğrenildi.

    Galatasaray, İngiliz kulübüyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 27 yaşındaki futbolcuyu bonservisiyle kadrosuna katacak.



        Alınan bilgilere göre Sarı-Kırmızılılar'ın kasasından bonservis ücreti çıkmayacak. ABD Milli Takımı'nın en önemli oyuncularından biri olan DeAndre Yedlin patlayıcı sürati ve hücum gücü ile ön plana çıkan bir bek.



        Fatih Terim, Omar'ın yaşadığı kaza sonrası bu bölgeye takviye istemediğini söylemiş ancak Linnes ve Şener'in kötü performansı sonrası kararından vazgeçmişti.

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        Haberler Spor Galatasaray Yedlin'i KAP'ıyor! Transferde bombalar üst üste patlıyor...