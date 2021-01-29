Bu sene de aynı nedenden Avrupa kupalarından men cezası veriyorsunuz. Aynı suça iki defa ceza verilmez. Böyle bir şey yapmaya hakkınız yok' diyerek itiraz ettik. UEFA'nın kendisi bizi haklı buldu ve o dönemki haklarımızı bize geri ödeme kararı aldı. Bu kulübümüz adına çok önemli bir kazanım oldu. Hem hukuki hem de finansal anlamda."

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