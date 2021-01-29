Fenerbahçe, kadrosuna katmak için ezeli rakibi Galatasaray ile kıyasıya bir rekabet içine girdiği İrfan Can Kahveci transferinde Başakşehir'e resmi teklifini dün iletti. Sarı-Lacivertliler, İrfan Can için 6 milyon Euro, Deniz Türüç ve bir sonraki satıştan yüzde 20 pay teklif etti.