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    • Spor
    • 29.01.2021 Gazete
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    ’e resmi teklifini dün iletti: 'a golü

    , kadrosuna katmak için ezeli rakibi ile kıyasıya bir rekabet içine girdiği transferinde ’e resmi teklifini dün iletti. Sarı-Lacivertliler, için 6 milyon Euro, ve bir sonraki satıştan yüzde 20 pay teklif etti.

    İrfan Can golü

    Fenerbahçe, kadrosuna katmak için ezeli rakibi Galatasaray ile kıyasıya bir rekabet içine girdiği İrfan Can Kahveci transferinde Başakşehir'e resmi teklifini dün iletti. Sarı-Lacivertliler, İrfan Can için 6 milyon Euro, Deniz Türüç ve bir sonraki satıştan yüzde 20 pay teklif etti.

    FENER'İN TEKLİFİ DAHA CAZİP
    Galatasaray'ınteklifi 6 milyon Euro ve bir sonraki satıştan yüzde 50 paydı. Deniz'in teklif edilmesi ve oyuncunun da takımda sürekli oynaması Fenerbahçe'yi avantajlı konuma getirdi.

    G.SARAY KARŞILIK VERECEK Mİ?
    Sarı-Kırmızılı yönetimin Fenerbahçe'nin yaptığı teklife nasıl bir karşılık vereceği fiyat artırımına gidip gitmeyeceği merak konusu. Ancak transferde zaman oldukça daralmış durumda.


        MARSİLYA TEKLİFTE BULUNMAMIŞ!
        Bu arada Marsilya kulübünün de İrfan Can Kahveci için Başakşehir'e teklifte bulunmadığı ortaya çıktı. Açıklama dün Fransız kulübünden geldi ve teklif iddiası net bir şekilde yalanlandı.
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        Haberler Spor Fenerbahçe Başakşehir’e resmi teklifini dün iletti: Galatasaray'a İrfan Can Kahveci golü