Fenerbahçe, kadrosuna katmak için ezeli rakibi Galatasaray ile kıyasıya bir rekabet içine girdiği İrfan Can Kahveci transferinde Başakşehir'e resmi teklifini dün iletti. Sarı-Lacivertliler, İrfan Can için 6 milyon Euro, Deniz Türüç ve bir sonraki satıştan yüzde 20 pay teklif etti.
FENER'İN TEKLİFİ DAHA CAZİP
Galatasaray'ınteklifi 6 milyon Euro ve bir sonraki satıştan yüzde 50 paydı. Deniz'in teklif edilmesi ve oyuncunun da takımda sürekli oynaması Fenerbahçe'yi avantajlı konuma getirdi.
G.SARAY KARŞILIK VERECEK Mİ?
Sarı-Kırmızılı yönetimin Fenerbahçe'nin yaptığı teklife nasıl bir karşılık vereceği fiyat artırımına gidip gitmeyeceği merak konusu. Ancak transferde zaman oldukça daralmış durumda.