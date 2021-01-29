Galatasaray'da Mbaye Diagne'nin yeni adresi İngiltere Premier Lig oldu. Sarı-kırmızılılar, Senegalli futbolcunun transferi konusunda West Bromwich Albion ile her konuda anlaşmaya vardı.

Aslan, 29 yaşındaki oyuncunun İngiltere'ye transferinin gerçekleştiğini Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdi. Resmi sözleşmeye imza atacak olan golcü futbolcu, sezon sonuna kadar kiralık olarak West Bromwich Albion'da forma giyecek.



Bu sezon Süper Lig'de Galatasaray formasıyla 15 maça çıkan Mbaye Diagne, bu karşılaşmalarda 9 gol kaydetti.

Dün sabah saatlerinde Galatasaray'ın sponsor hastanesinde sağlık kontrolünden geçen Diagne, öğleden sonra İngiltere'ye uçtu. Diagne'nin ayrılığı sonrası Galatasaray'ın harcama limitinde de artış yaşandı. Galatasaray transferin kesinleşmesinin ardından dün akşam Mostafa Mohammed'in kadroya katıldığını açıkladı. Türkiye Diagne transferini ilk olarak takvim.com.tr'den duymuştu.