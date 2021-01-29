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    • 29.01.2021 18:51
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    Malatya'da gol sesi yok! (Yeni Malatya 0-0 MAÇ SONU ÖZET)

    Süper Lig'de ikinci yarının açılış maçında Yeni Malatya, konuk ettiği Karagümrükspor ile 0-0 berabere kaldı. Karagümrük, gelcek hafta Gaziantep FK'yı konuk edecek. ise Göztepe deplasmanına gidecek.

    Malatya'da gol sesi yok!

    Süper Lig'de 22. hafta mücadelesinde Yeni Malatya, Karagümrük'ü konuk etti. Yeni Malatya Stadyumu'nda yoğun kar yağışı altında oynanan karşılaşma, golsüz beraberlikle sonuçlandı.

    Karagümrük'ün 7. dakikada Fabio Borini'yle bulduğu gol, VAR değerlendirmesi sonucunda ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı.

    Bu sonucun ardından son 3 maçında 2. kez puan kaybı yaşayan Karagümrük, 31 puanla 8. sırada yer aldı. Son 2 maçını kazanamayan ise 28 puanla 9. sırada yer buldu.

    Karagümrük, gelcek hafta Gaziantep FK'yı konuk edecek. Yeni Malatyaspor ise Göztepe deplasmanına gidecek.



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    YENİ MALATYASPOR - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI 11'LERİ

    Yeni Malatyaspor: Abdulsamed, Zeki, Semih, Wallace, Hadebe, Youssouf, Acquah, Lukoki, Kubilay, Adem, Umut Fatih

    Karagümrük: Aykut, Koray, Roco, Campi, Balkovec, Bertolacci, Biglia, N'Diaye, Ndao, Borini, Sobiech

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