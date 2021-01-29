DeAndre Yedlin kimdir kaç yaşında nereli? Galatasaray'ın yeni transferi Yedlin hangi takımlarda oynadı. Galatasaray'ın yeni transferi Yedlin'in kariyeri sarı kırmızılı taraftarların merak ettiği konulardan birisi. Sağ bek mevkisinde oynayan Yedlin transferinde KAP bildiriminin gelmesi bekleniyor. Galatasaray, İngiliz kulübüyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 27 yaşındaki futbolcuyu bonservisiyle kadrosuna katacak.
DEANDRE YEDLİN KİMDİR?
DeAndre Yedlin 9 Temmuz 1993 tarihinde Washington'da doğdu. 27 yaşındaki oyuncu sağ bek pozisyonunda görev alıyor.
2014 yazında Tottenham'a transfer olan Amerikalı futbolcu, 2015-16 sezonunda Sunderland'e kiralandı ve orada 23 maça çıktı.
24 Ağustos 2016'da 6 milyon euro karşılığında Tottenham'dan Newcastle United'a transfer oldu.
2014 yılından bu yana ABD Milli Takım formasını da giyiyor. DeAndre Yedlin bugüne kadar ülkesi adına 62 maça çıktı.
DeAndre Yedlin'in Letonya vatandaşlığı da bulunuyor.
YEDLİN TRANSFERİNDE MUTLU SON!
Onyekuru ve Halil Dervişoğlu'nun ardından Mostafa Mohamed'i de bitiren Galatasaray durmak bilmiyor. Sarı-Kırmızılılar yaklaşık 10 gündür görüştüğü DeAndre Yedlin'in transferinde mutlu sona ulaştı.
Newcastle United'ın ardından ABD'li sağ bekle de her konuda anlaşan Galatasaray'ın bugün KAP bildirimi yapması bekleniyor. Yedlin'in yarın İstanbul'a gelerek sağlık kontrolünden geçeceği öğrenildi.
Galatasaray, İngiliz kulübüyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 27 yaşındaki futbolcuyu bonservisiyle kadrosuna katacak.
Alınan bilgilere göre Sarı-Kırmızılılar'ın kasasından bonservis ücreti çıkmayacak. ABD Milli Takımı'nın en önemli oyuncularından biri olan DeAndre Yedlin patlayıcı sürati ve hücum gücü ile ön plana çıkan bir bek.
Fatih Terim, Omar'ın yaşadığı kaza sonrası bu bölgeye takviye istemediğini söylemiş ancak Linnes ve Şener'in kötü performansı sonrası kararından vazgeçmişti.