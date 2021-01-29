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    • 29.01.2021 17:05
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    Galatasaray'ın yeni transferi kimdir, kaç yaşında, nereli? Yedlin hangi takımlarda oynadı?

    Yedlin kimdir, kaç yaşında, nereli? hangi takımlarda oynadı? Galatasaray'ın yeni transferi DeAndre Yedlin hakkında sarı kırmızılı taraftarlar araştırma yapıyor. Fatih Terim'in transfer listesinde yer alan ABD'li sağ bek Yedlin transferinde mutlu sona ulaşıldı. Newcastle United'ın ardından ABD'li sağ bekle de her konuda anlaşan Galatasaray'ın bugün KAP bildirimi yapması bekleniyor.

    takvim.com.tr
    Galatasaray'ın yeni transferi DeAndre Yedlin kimdir, kaç yaşında, nereli?

    DeAndre Yedlin kimdir kaç yaşında nereli? Galatasaray'ın yeni transferi Yedlin hangi takımlarda oynadı. Galatasaray'ın yeni transferi Yedlin'in kariyeri sarı kırmızılı taraftarların merak ettiği konulardan birisi. Sağ bek mevkisinde oynayan Yedlin transferinde KAP bildiriminin gelmesi bekleniyor. Galatasaray, İngiliz kulübüyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 27 yaşındaki futbolcuyu bonservisiyle kadrosuna katacak.

    DEANDRE YEDLİN KİMDİR?

    DeAndre Yedlin 9 Temmuz 1993 tarihinde Washington'da doğdu. 27 yaşındaki oyuncu sağ bek pozisyonunda görev alıyor.

    2014 yazında Tottenham'a transfer olan Amerikalı futbolcu, 2015-16 sezonunda Sunderland'e kiralandı ve orada 23 maça çıktı.

    24 Ağustos 2016'da 6 milyon euro karşılığında Tottenham'dan Newcastle United'a transfer oldu.

    2014 yılından bu yana ABD Milli Takım formasını da giyiyor. DeAndre Yedlin bugüne kadar ülkesi adına 62 maça çıktı.

    DeAndre Yedlin'in Letonya vatandaşlığı da bulunuyor.

    YEDLİN TRANSFERİNDE MUTLU SON!

    Onyekuru ve Halil Dervişoğlu'nun ardından Mostafa Mohamed'i de bitiren Galatasaray durmak bilmiyor. Sarı-Kırmızılılar yaklaşık 10 gündür görüştüğü DeAndre Yedlin'in transferinde mutlu sona ulaştı.

    Newcastle United'ın ardından ABD'li sağ bekle de her konuda anlaşan Galatasaray'ın bugün KAP bildirimi yapması bekleniyor. Yedlin'in yarın İstanbul'a gelerek sağlık kontrolünden geçeceği öğrenildi.

    Galatasaray, İngiliz kulübüyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 27 yaşındaki futbolcuyu bonservisiyle kadrosuna katacak.

    Alınan bilgilere göre Sarı-Kırmızılılar'ın kasasından bonservis ücreti çıkmayacak. ABD Milli Takımı'nın en önemli oyuncularından biri olan DeAndre Yedlin patlayıcı sürati ve hücum gücü ile ön plana çıkan bir bek.

    Fatih Terim, Omar'ın yaşadığı kaza sonrası bu bölgeye takviye istemediğini söylemiş ancak Linnes ve Şener'in kötü performansı sonrası kararından vazgeçmişti.

        YEDLİN TRANSFERİNDE DİKKAT ÇEKEN DETAY

        Sarı-Kırmızılılar'ın Yedlin'in ikna etme sürecinde oldukça zorlandığı ve eski bir dosttan yardım aldığı ortaya çıktı. İşte bu ismi TAKVİM açıklıyor.
        ABD'li yıldız Galatasaray'ın yaptığı ilk teklife olumsuz yanıt verdi ve Türkiye'ye gelmeyi düşünmediğini iletti. Sarı-Kırmızılılar bunun üzerine 1996-97 sezonunda Galatasaray formasını giyen ve ABD futbolunun efsane isimlerinden biri olan Brad Friedel ile temasa geçti.

        Friedel'in DeAndre Yedlin ile görüştüğü ve hem Galatasaray hem de İstanbul hakkında çok olumlu bilgiler verdiği öğrenildi. Friedel'in sözlerinin ardından Sarı-Kırmızılılar'a karşı tutumu değişen 27 yaşındaki futbolcu yapılan teklifi kabul etti ve transfer gerçekleşti.
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        Haberler Spor Galatasaray'ın yeni transferi DeAndre Yedlin kimdir, kaç yaşında, nereli? Yedlin hangi takımlarda oynadı?