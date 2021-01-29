Galatasaray, İngiliz kulübüyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 27 yaşındaki futbolcuyu bonservisiyle kadrosuna katacak.

Alınan bilgilere göre Sarı-Kırmızılılar'ın kasasından bonservis ücreti çıkmayacak. ABD Milli Takımı'nın en önemli oyuncularından biri olan DeAndre Yedlin patlayıcı sürati ve hücum gücü ile ön plana çıkan bir bek.

Fatih Terim, Omar'ın yaşadığı kaza sonrası bu bölgeye takviye istemediğini söylemiş ancak Linnes ve Şener'in kötü performansı sonrası kararından vazgeçmişti.