Sezon başında takım kadrosunu büyük ölçüde değiştiren Fenerbahçe'de devre arasında da hareketlilik sürüyor. Sarı-lacivertli ekibe dahil olan oyuncuların yanı sıra ayrılması gündemde olan isimlerin durumları da netlik kazanmaya başladı.



CLUB BRUGGE İLE ANLAŞMAYA VARDI

Teknik direktör Erol Bulut'un takımda düşünmediği ve sezon başından bu yana kadroda yer alamayan Faslı oyuncu Nabil Dirar, BB Erzurumspor ile anlaşma sağlayamadı. 34 yaşındaki oyuncu, 2008-2012 yılları arasında formasını giydiği Belçika ekibi Club Brugge ile anlaşmaya vardı.

BEDELSİZ TRANSFER OLACAK

Ailesi Belçika'da yaşadığı için Erzurumspor'un teklifini reddederek Club Brugge ile anlaşan Faslı oyuncu, bonservis bedeli olmadan Belçika ekibine dahil olacak.