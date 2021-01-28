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    • 28.01.2021 15:06
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    SON DAKİKA: Nabil Dirar eski takımı ile anlaştı

    Son dakika haberi! Sezon başında takım kadrosunu büyük ölçüde değiştiren 'de devre arasında da hareketlilik sürüyor. Fenerbahçe'de sezon başından bu yana kadro dışı bırakılan Nabil Dirar, eski takımı 'a geri dönüyor.

    DHA
    Nabil Dirar'ın yeni takımı belli oldu

    Sezon başında takım kadrosunu büyük ölçüde değiştiren 'de devre arasında da hareketlilik sürüyor. Sarı-lacivertli ekibe dahil olan oyuncuların yanı sıra ayrılması gündemde olan isimlerin durumları da netlik kazanmaya başladı.


    CLUB BRUGGE İLE ANLAŞMAYA VARDI
    Teknik direktör Erol Bulut'un takımda düşünmediği ve sezon başından bu yana kadroda yer alamayan Faslı oyuncu Nabil Dirar, BB Erzurumspor ile anlaşma sağlayamadı. 34 yaşındaki oyuncu, 2008-2012 yılları arasında formasını giydiği Belçika ekibi ile anlaşmaya vardı.

    BEDELSİZ TRANSFER OLACAK
    Ailesi Belçika'da yaşadığı için Erzurumspor'un teklifini reddederek Club Brugge ile anlaşan Faslı oyuncu, bonservis bedeli olmadan Belçika ekibine dahil olacak.

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    Haberler Spor SON DAKİKA: Nabil Dirar eski takımı Club Brugge ile anlaştı