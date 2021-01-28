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    • 28.01.2021 15:02
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    • 28.01.2021 15:05
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    SON DAKİKA! maçı öncesi 'da şoku

    Son dakika haberine göre Süper Lig'de yarın akşam ile karşı karşıya gelecek 'da maç öncesi yapılan rutin testlerinde 1 futbolcunun sonucunun pozitif çıktığı açıklandı.

    Galatasaray maçı öncesi Gaziantep FK'da korona şoku

    , Süper Lig'de maçı öncesi bir futbolcunun corona virüsü testinin pozitif çıktığını duyurdu.

    KONU İLE İLGİLİ YAPILAN AÇIKLAMA ŞU ŞEKİLDE
    "Profesyonel Futbol Takımımıza, teknik heyetimize ve kulüp personelimize, Galatasaray maçı öncesi yapılan Covid-19 test sonuçları belli olmuştur. Covid-19 test sonucuna göre, bir futbolcumuzun testi pozitif olarak raporlanmıştır. Futbolcumuzun izolasyon ve tedavi süreci ilgili protokoller dahilinde başlatılmış olup, kamuoyunun bilgisine sunarız."

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    Haberler Spor SON DAKİKA! Galatasaray maçı öncesi Gaziantep FK'da koronavirüs şoku