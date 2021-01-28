Gaziantep FK, Süper Lig'de Galatasaray maçı öncesi bir futbolcunun corona virüsü testinin pozitif çıktığını duyurdu.

KONU İLE İLGİLİ YAPILAN AÇIKLAMA ŞU ŞEKİLDE

"Profesyonel Futbol Takımımıza, teknik heyetimize ve kulüp personelimize, Galatasaray maçı öncesi yapılan Covid-19 test sonuçları belli olmuştur. Covid-19 test sonucuna göre, bir futbolcumuzun testi pozitif olarak raporlanmıştır. Futbolcumuzun izolasyon ve tedavi süreci ilgili protokoller dahilinde başlatılmış olup, kamuoyunun bilgisine sunarız."