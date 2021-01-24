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    • 24.01.2021 17:09
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    'de kriz! , , , ve ...

    yönetimi , Nabil , Kemal , ve Papiss ile yollarını ayırmak istiyor. Ancak bu oyunculardan 3'ü takımdan ayrılmak istemediğini yönetimi iletti. İşte bahçelilerin merak ettiği tüm detaylar...

    takvim.com.tr
    Fenerbahçe'de kriz! Perotti, Dirar, Ademi, Lemos ve Cisse...

    Fenerbahçe Yönetimi Sportif Direktör Emre Belözoğlu ve Teknik Direktör Erol Bulut ile bir toplantı yaptı. 5 futbolcunun takımdan gönderilmesi konusunda fikir birliğine vardı.



    BU OYUNCULAR PEROTTİ, DİRAR, ADEMİ, LEMOS VE CİSSE…
    Ancak bu oyunculardan 3'ü Fenerbahçe'den ayrılmak istemiyor. Perotti önceki gün sağlık durumuyla ilgili bir açıklama yaparak kendisi hakkında ortaya atılan iddiaların yalan olduğunu açıkladı.



    "SEZONU KAPATABİLİR"
    Arjantinli oyuncu, geçtiğimiz günlerde kendisi için "Sezonu kapatabilir" açıklaması yapan Emre Belözoğlu ile de bir görüşme yaptı. Ayrılmak istemediğini Belözoğlu'na iletti.



        LEMOS VE CİSSE...
        Sivasspor'un talip olduğu Lemos ile Karagümrük'e gitmesi gündemde olan Cisse'nin de Sarı-Lacivertli takımdan ayrılmak istemediği ifade edildi.
        Dirar'ın da yılda 1.5 milyon Euro kazandığı ve bu parayı karşılayan bir takıma gitmeye sıcak baktığı ifade edildi.

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