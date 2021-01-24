Fenerbahçe'de kriz! Perotti, Dirar, Ademi, Lemos ve Cisse...





LEMOS VE CİSSE...

Sivasspor'un talip olduğu Lemos ile Karagümrük'e gitmesi gündemde olan Cisse'nin de Sarı-Lacivertli takımdan ayrılmak istemediği ifade edildi.

Dirar'ın da yılda 1.5 milyon Euro kazandığı ve bu parayı karşılayan bir takıma gitmeye sıcak baktığı ifade edildi.

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