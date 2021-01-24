Fenerbahçe'de kriz! Perotti, Dirar, Ademi, Lemos ve Cisse...

Fenerbahçe Yönetimi Sportif Direktör Emre Belözoğlu ve Teknik Direktör Erol Bulut ile bir toplantı yaptı. 5 futbolcunun takımdan gönderilmesi konusunda fikir birliğine vardı.
BU OYUNCULAR PEROTTİ, DİRAR, ADEMİ, LEMOS VE CİSSE…
Ancak bu oyunculardan 3'ü Fenerbahçe'den ayrılmak istemiyor. Perotti önceki gün sağlık durumuyla ilgili bir açıklama yaparak kendisi hakkında ortaya atılan iddiaların yalan olduğunu açıkladı.
"SEZONU KAPATABİLİR"
Arjantinli oyuncu, geçtiğimiz günlerde kendisi için "Sezonu kapatabilir" açıklaması yapan Emre Belözoğlu ile de bir görüşme yaptı. Ayrılmak istemediğini Belözoğlu'na iletti.