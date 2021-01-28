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    • 28.01.2021 12:07
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    SON DAKİKA: - derbisini hakem yönetecek

    Son dakika haberine göre, 'in 22. haftasında oynanacak olan maçının hakemi açıklandı. 'den yapılan açıklamaya göre, 'ta oynanacak olan derbide düdük çalacak.

    Beşiktaş - Trabzonspor derbisinin hakemi belli oldu

    'de 22'nci hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. 31 Ocak Pazar günü saat 19.00'da başlayacak - mücadelesini yönetecek.




    Haftanın programı ve görev alacak hakemler şöyle;

    29 OCAK CUMA:
    16.00 Yeni Malatyaspor - Fatih Karagümrük (Yeni Malatya) YASİN KOL
    19.00 Gaziantep FK - Galatasaray (Kalyon) METE KALKAVAN

    30 OCAK CUMARTESİ:
    13.30 Kasımpaşa - Hes Kablo Kayserispor (Recep Tayyip Erdoğan) HÜSEYİN GÖÇEK
    16.00 Aytemiz Alanyaspor - Demir Grup Sivasspor (Bahçeşehir Okulları) ZORBAY KÜÇÜK
    16.00 Medipol Başakşehir - Atakaş Hatayspor (Başakşehir Fatih Terim) CÜNEYT ÇAKIR
    19.00 Fenerbahçe - Çaykur Rizespor (Ülker) ABDULKADİR BİTİGEN

    31 OCAK PAZAR:
    13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - MKE Ankaragücü (Erzurum Kazım Karabekir) ÜMİT ÖZTÜRK
    16.00 Yukatel Denizlispor - Göztepe (Denizli Atatürk) SARPER BARIŞ SAKA
    16.00 Gençlerbirliği - Fraport TAV Antalyaspor (Eryaman) BAHATTİN ŞİMŞEK
    19.00 Beşiktaş - Trabzonspor (Vodafone Park) HALİL UMUT MELER

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    Haberler Spor SON DAKİKA: Beşiktaş - Trabzonspor derbisini hakem Halil Umut Meler yönetecek