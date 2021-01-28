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    • 28.01.2021 13:27
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    'ı 6'ya katladı! Mustafa Cengiz büyük umutlarla başlatmıştı ama...

    ile arasındaki rekabet saha dışına da taştı. ile anlaşan Fenerbahçe, taraftarlarına çağrı yaparak başlattığı "" kampanyası ile gelen SMS'ler sonucu yaklaşık 4,6 milyon lirayı kasasına koydu. Galatasaray'da ise Başkan Mustafa Cengiz tarafından başlatılan "" kampanyasına taraftarlar ilgisiz kaldı. Galatasaray'a taraftarlardan yaklaşık 800 bin liralık bir bağış geldi. Bu rakamlarla Fenerbahçe, sarı-kırmızılı kulübü yaklaşık 6'ya katlamış oldu.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    Fenerbahçe Galatasaray'ı 6'ya katladı

    Mesut Özil transferiyle gündemi sarsan Fenerbahçe kısa bir süre önce taraftarlarına çağrı yapmış ve 'MESUT OL' kampanyasını başlatmıştı.



    Sarı-Lacivertli taraftarların çok büyük ilgi gösterdiği kampanyada şu ana kadar yaklaşık 230 bin SMS'e ulaşıldı. Her SMS 20 lira olduğu için Fenerbahçe'nin kasasına yaklaşık 4.6 milyon lira girmiş oldu.



    Sarı-Lacivertliler'in yüzü 'MESUT OL' kampanyasıyla gülerken Galatasaray'da tam tersi bir tablo yaşanıyor. Sarı-Kırmızılılar'ın başkanı Mustafa Cengiz 20 Ocak'ta bir basın toplantısı düzenleyerek "Aslan Gibi Sponsor" adıyla destek kampanyası başlatıldığını açıklamıştı.

        Cengiz yapılması düşünülen transferler için taraftarlardan destek istemiş ve banka hesaplarını paylaşmıştı. Geride kalan 8 günde Galatasaray'ın kampanyası çok büyük bir hayal kırıklığı yarattı.

        Şu ana kadar Başkan Mustafa Cengiz ve İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak 500 bin lira ile kampanyaya destek olurken, iş adamları Galip Öztürk 1 milyon lira, Dinçer Azaphan ise 550 bin liralık bağışta bulundu.

        Ancak alınan bilgilere göre taraftarların kampanyaya desteği çok düşük bir seviyede kaldı. Taraftarların yaptığı toplam yardımın yaklaşık 800 bin lira seviyesinde olduğu öğrenildi. Yönetim bu nedenle çok büyük bir hayal kırıklığı yaşarken, Fenerbahçe ezeli rakibinin tam 6 katı para toplamış oldu.

            ALİ KOÇ TAKVİM'İ HEDEF ALMIŞTI
            Fenerbahçe dün Mesut Özil ile 3,5 yıllık resmi sözleşmeyi imzalarken, imza törenine Ali Koç'un sözleri gölge düşürmüştü. Basın toplantısında Mesut Özil'e Türkiye'nin merak ettiği Burak Yılmaz'ın açıklamalarıyla ilgili yorumunu soran Takvim.com.tr'den Osman Cengiz'in sorusu sonrası sinirlenen Ali Koç, Takvim'i hedef almıştı. Takvim'i "Fenerbahçe aleyhine haberler yapan kurum" olarak hedef alan Ali Koç'un sözleri büyük tepki çekmişti. Oysa yaptığımız bu haberden de anlaşılacağı üzerine Ali Koç'un sözlerinin aksine Takvim tarafsız bir şekilde her doğruyu haber yapıyor.
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