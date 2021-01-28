Ancak alınan bilgilere göre taraftarların kampanyaya desteği çok düşük bir seviyede kaldı. Taraftarların yaptığı toplam yardımın yaklaşık 800 bin lira seviyesinde olduğu öğrenildi. Yönetim bu nedenle çok büyük bir hayal kırıklığı yaşarken, Fenerbahçe ezeli rakibinin tam 6 katı para toplamış oldu.