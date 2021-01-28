Mesut Özil transferiyle gündemi sarsan Fenerbahçe kısa bir süre önce taraftarlarına çağrı yapmış ve 'MESUT OL' kampanyasını başlatmıştı.
Sarı-Lacivertli taraftarların çok büyük ilgi gösterdiği kampanyada şu ana kadar yaklaşık 230 bin SMS'e ulaşıldı. Her SMS 20 lira olduğu için Fenerbahçe'nin kasasına yaklaşık 4.6 milyon lira girmiş oldu.
Sarı-Lacivertliler'in yüzü 'MESUT OL' kampanyasıyla gülerken Galatasaray'da tam tersi bir tablo yaşanıyor. Sarı-Kırmızılılar'ın başkanı Mustafa Cengiz 20 Ocak'ta bir basın toplantısı düzenleyerek "Aslan Gibi Sponsor" adıyla destek kampanyası başlatıldığını açıklamıştı.