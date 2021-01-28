Trabzonspor'un Süper Kupa zaferi sonrası hakemlere 'penaltı' tepkisi: Çifte standart var

Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Trabzonspor, Süper Lig şampiyonu Medipol Başakşehir'i Djaniny ve Ekuban'ın golleriyle 2-1 mağlup etti. Medipol Başakşehir'in tek golü ise Demba Ba'nın penaltı vuruşuyla geldi. Spor yazarları nefes kesen mücadeleyi yorumlarken hakem yönetimini de tepki gösterdi.



NECMİ PEREKLİ - HAKKIYLA KAZANDI

Her ne kadar genelde maç sonunda hakemler hakkında yorum yapmak âdetim değildir. Ancak dünkü maça gelince; hakemlerin Trabzonspor karşısındaki kararlarını ve tutumlarını maçı bir kez daha tarafsız gözle seyrederek kendi kendilerine kararlarını tekrar gözden geçirmelerini tavsiye ederim. Verilmeyen Trabzonspor lehine olan penaltı pozisyonu resmen çiğnenmiştir.