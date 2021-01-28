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Trabzonspor'un Süper Kupa zaferi sonrası hakemlere 'penaltı' tepkisi: Çifte standart var

Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Trabzonspor, Süper Lig şampiyonu Medipol Başakşehir'i Djaniny ve Ekuban'ın golleriyle 2-1 mağlup etti. Medipol Başakşehir'in tek golü ise Demba Ba'nın penaltı vuruşuyla geldi. Spor yazarları nefes kesen mücadeleyi yorumlarken hakem yönetimini de sert tepki gösterdi.

28.01.2021 10:10 - Son Güncelleme: 28.01.2021 10:26
Trabzonspor'un Süper Kupa zaferi sonrası hakemlere 'penaltı' tepkisi: Çifte standart var

Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Trabzonspor, Süper Lig şampiyonu Medipol Başakşehir'i Djaniny ve Ekuban'ın golleriyle 2-1 mağlup etti. Medipol Başakşehir'in tek golü ise Demba Ba'nın penaltı vuruşuyla geldi. Spor yazarları nefes kesen mücadeleyi yorumlarken hakem yönetimini de tepki gösterdi.

NECMİ PEREKLİ - HAKKIYLA KAZANDI

Her ne kadar genelde maç sonunda hakemler hakkında yorum yapmak âdetim değildir. Ancak dünkü maça gelince; hakemlerin Trabzonspor karşısındaki kararlarını ve tutumlarını maçı bir kez daha tarafsız gözle seyrederek kendi kendilerine kararlarını tekrar gözden geçirmelerini tavsiye ederim. Verilmeyen Trabzonspor lehine olan penaltı pozisyonu resmen çiğnenmiştir.

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Trabzonspor'un Süper Kupa zaferi sonrası hakemlere 'penaltı' tepkisi: Çifte standart var

Maçın başından beri oynanan oyunun kalite ve kapasitesini gözlemlediğimizde Trabzonspor'un Başakşehir karşısında ortaya koyduğu oyun ile zaten kupayı kazanacağı belliydi. Zaten maç ilerledikçe oyun gidişatı bu görüşümüzü de onaylıyordu.

Trabzonspor'un Süper Kupa zaferi sonrası hakemlere 'penaltı' tepkisi: Çifte standart var

Zira Başakşehir Trabzonspor aksine ne birkaç pas yapabiliyor ne forvette bordo-mavili savunmayı zora sokacak bir hamle yapabiliyordu. Başakşehir takımı dağınık ve çökmüş bir görüntüsü ile Süper Lig'deki puan cetvelinde olan yerini hiç yadırgamadı.

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Trabzonspor'un Süper Kupa zaferi sonrası hakemlere 'penaltı' tepkisi: Çifte standart var

Trabzonspor, Türkiye Kupası'ndan sonra Süper Kupa'yı da müzesine bileğinin hakkı ile taşımıştır. Bu başarısını da candan kutluyorum. Trabzonspor'a gelince, Abdullah Avcı ile nerede ise aynı kadro ile geçen kötü zamanları futbol kalitesini yükselterek adeta bir teknik adamın bir takıma verebileceği maksimum performansı kendisinde gördük.

Trabzonspor'un Süper Kupa zaferi sonrası hakemlere 'penaltı' tepkisi: Çifte standart var

Takım oyununda bir tesanüt, yardımlaşma oyun disiplini ve geriden gelen adamlarla ofansif anlamda bir yükseliş dahi fark edilmektedir. Demek ki Abdullah hoca gerçekten Trabzon için ileriye dönük bir başarı tablosu ortaya koyacağı anlaşılmaktadır.