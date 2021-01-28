Trabzonspor'un Süper Kupa zaferi sonrası hakemlere 'penaltı' tepkisi: Çifte standart var
Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Trabzonspor, Süper Lig şampiyonu Medipol Başakşehir'i Djaniny ve Ekuban'ın golleriyle 2-1 mağlup etti. Medipol Başakşehir'in tek golü ise Demba Ba'nın penaltı vuruşuyla geldi. Spor yazarları nefes kesen mücadeleyi yorumlarken hakem yönetimini de sert tepki gösterdi.
Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Trabzonspor, Süper Lig şampiyonu Medipol Başakşehir'i Djaniny ve Ekuban'ın golleriyle 2-1 mağlup etti. Medipol Başakşehir'in tek golü ise Demba Ba'nın penaltı vuruşuyla geldi. Spor yazarları nefes kesen mücadeleyi yorumlarken hakem yönetimini de tepki gösterdi.
NECMİ PEREKLİ - HAKKIYLA KAZANDI
Her ne kadar genelde maç sonunda hakemler hakkında yorum yapmak âdetim değildir. Ancak dünkü maça gelince; hakemlerin Trabzonspor karşısındaki kararlarını ve tutumlarını maçı bir kez daha tarafsız gözle seyrederek kendi kendilerine kararlarını tekrar gözden geçirmelerini tavsiye ederim. Verilmeyen Trabzonspor lehine olan penaltı pozisyonu resmen çiğnenmiştir.
Zira Başakşehir Trabzonspor aksine ne birkaç pas yapabiliyor ne forvette bordo-mavili savunmayı zora sokacak bir hamle yapabiliyordu. Başakşehir takımı dağınık ve çökmüş bir görüntüsü ile Süper Lig'deki puan cetvelinde olan yerini hiç yadırgamadı.
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Trabzonspor, Türkiye Kupası'ndan sonra Süper Kupa'yı da müzesine bileğinin hakkı ile taşımıştır. Bu başarısını da candan kutluyorum. Trabzonspor'a gelince, Abdullah Avcı ile nerede ise aynı kadro ile geçen kötü zamanları futbol kalitesini yükselterek adeta bir teknik adamın bir takıma verebileceği maksimum performansı kendisinde gördük.