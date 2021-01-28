31 Ocak Pazar günü Bursaspor ile Altınordu arasında Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak olan maçta tribünlere scout akını olacak.
AVRUPA'NIN ÖNDE GELEN KULÜPLERİ ADINA SCOUTLAR TAKİP EDECEK
TFF 1.Lig'de altyapı ağırlıklı kadrolarla mücadele eden ve bünyesinde yabancı oyuncu bulunmayan iki takımın mücadelesini, Avrupa'nın önde gelen kulüpleri adına scoutlar takip edecek.
İNGİLİZLER İKİ TAKIMIN GENÇ YILDIZLARINI İZLEYECEK
Bursaspor ile Altınordu arasında oynanacak olan maçta Chelsea, Manchester City, Lille gibi dev kulüplerin temsilcilerinin olacağı ve iki takımın genç yıldızlarının mercek altına alınacağı öğrenildi.