

AVRUPA'NIN ÖNDE GELEN KULÜPLERİ ADINA SCOUTLAR TAKİP EDECEK

TFF 1.Lig'de altyapı ağırlıklı kadrolarla mücadele eden ve bünyesinde yabancı oyuncu bulunmayan iki takımın mücadelesini, Avrupa'nın önde gelen kulüpleri adına scoutlar takip edecek.