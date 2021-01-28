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    • 28.01.2021 11:42
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    Devlerin gözü - maçında! ’nin altın çocuklarını izleyecekler

    TFF 1.Lig’de 31 Ocak Pazar günü ile arasında ’nda oynanacak olan maçta tribünlere scout akını olacak.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    Devlerin gözü bu maçta! Altın çocukları izleyecekler

    31 Ocak Pazar günü Bursaspor ile Altınordu arasında Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak olan maçta tribünlere scout akını olacak.


    AVRUPA'NIN ÖNDE GELEN KULÜPLERİ ADINA SCOUTLAR TAKİP EDECEK
    TFF 1.Lig'de altyapı ağırlıklı kadrolarla mücadele eden ve bünyesinde yabancı oyuncu bulunmayan iki takımın mücadelesini, Avrupa'nın önde gelen kulüpleri adına scoutlar takip edecek.

    İNGİLİZLER İKİ TAKIMIN GENÇ YILDIZLARINI İZLEYECEK
    Bursaspor ile Altınordu arasında oynanacak olan maçta Chelsea, Manchester City, Lille gibi dev kulüplerin temsilcilerinin olacağı ve iki takımın genç yıldızlarının mercek altına alınacağı öğrenildi.

        Bursaspor'un Ümit Milli oyuncuları Ali Akman, Burak Kapacak, İsmail Çokçalış ve Batuhan Kör için maça gelecek olan scoutlar Altınordu'dan da iki ismi izleyecek.

        Altınordu'nun 2004 doğumlu orta sahası Burak İnce ile 2002 doğumlu forveti Enis Destan da Avrupa kulüplerinin takibinde olacak.

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        Haberler Spor Devlerin gözü Bursaspor - Altınordu maçında! Türkiye’nin altın çocuklarını izleyecekler