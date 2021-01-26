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    • 26.01.2021 15:56
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    'da () için geri sayım! Anlaşma tamam

    Son dakika i | Fatih Terim'in geçtiğimiz haftalarda adını açıkça zikrettiği () transferinde Galatasaray mutlu sona ulaşmaya çok yakın... St. Etienne'nin de talip olduğu golcü futbolcu için Galatasaray ile Zamalek arasında anlaşma sağlandığı ve Mohamed'in Türkiye'ye gelerek resmi sözleşmeyi imzalayacağı öğrenildi.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    Galatasaray'da transfer için geri sayım! Anlaşma tamam

    Galatasaray yönetimi, teknik direktör Fatih Terim'in ısrarla alınmasını istediği Mostafa Mohamed'in transferinde mutlu sona yaklaşıyor. Fransız ve Mısır basını artık kulüplerin büyük oranda anlaştığını ve imzaların an meselesi olduğunu yazdı.



    Younes Belhanda ve Sarı-Kırmızılı takıma yakınlığı ile bilinen Yahoo Fransa muhabiri Manu Lonjon, Galatasaray ve Zamelik'in 5 milyon dolar bonservis bedeli karşılığında anlaşmak üzere olduğunu belirtti.

    Mısır basını ise Cimbom'un 1.5 yıl kiralama için 1.5 milyon Euro ve 4.5 milyon Euro'luk zorunlu satın alma opsiyonu teklifiyle Zamalek'in inadını kırdığını yazdı.



        Ülkenin önde gelen haber siteleri artık Mohamed'in Türkiye'ye gitmek için geri sayıma geçtiğini okuyucularına duyurdu. İki kulübün bugün video konferansla son bir görüşme yaptığı ve aradaki tüm pürüzlerin giderildiği vurgulandı.



        Genç forvetini Galatasaray'a vermeyi kabul eden Zamelek'in bonservisi elinde olan Yaya Sanago ile görüştüğü de öğrenildi.
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        Haberler Spor Galatasaray'da Mostafa Mohamed (Mustafa Muhammed) için geri sayım! Anlaşma tamam