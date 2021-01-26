Galatasaray yönetimi, teknik direktör Fatih Terim'in ısrarla alınmasını istediği Mostafa Mohamed'in transferinde mutlu sona yaklaşıyor. Fransız ve Mısır basını artık kulüplerin büyük oranda anlaştığını ve imzaların an meselesi olduğunu yazdı.
Younes Belhanda ve Sarı-Kırmızılı takıma yakınlığı ile bilinen Yahoo Fransa muhabiri Manu Lonjon, Galatasaray ve Zamelik'in 5 milyon dolar bonservis bedeli karşılığında anlaşmak üzere olduğunu belirtti.
Mısır basını ise Cimbom'un 1.5 yıl kiralama için 1.5 milyon Euro ve 4.5 milyon Euro'luk zorunlu satın alma opsiyonu teklifiyle Zamalek'in inadını kırdığını yazdı.