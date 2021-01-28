Kasımpaşa'dan transferle ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Son olarak Çin Süper Ligi ekiplerinden Guangzhou takımının formasını giyen Sırp defans oyuncusu Dusko Tosic, sağlık sponsorumuz Liv Hospital'da geçirdiği sağlık kontrollerinin ardından Kemerburgaz Tesislerimizde Sportif Direktörümüz Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini sezon sonuna kadar Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı."