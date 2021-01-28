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    • 28.01.2021 21:09
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    Fenerbahçe'de Bright Osayi-Samuel ilk idmanına çıktı

    Son dakika haberi... ’in 22'nci haftasında ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü. Sarı laciverli ekibin yeni transferi Bright Osayi-Samuel de takımla ilk antrenmanına çıktı.

    Yeni transfer ilk idmanına çıktı

    Fenerbahçe'nin yeni transferi Bright Osayi-Samuel de takımla ilk antrenmanına çıktı.

    Süper Lig'in 22'nci haftasında 30 Ocak Cumartesi günü Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

    Teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen idman saat 17.00'de ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı. 2 grup halinde yapılan pas çalışmasıyla süren idman; dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçın ardından yapılan bireysel çalışmalarla tamamlandı.

    YENİ TRANSFER İDMANDA
    Sarı laciverli ekibin yeni transferi Bright Osayi-Samuel de takımla ilk antrenmanına çıktı.

    Ferdi Kadıoğlu ile Sinan Gümüş salonda özel program dahilinde çalıştı. Gökhan Gönül bireysel çalışmalarla antrenmanı tamamlarken; Marcel Tisserand ile belinde ağrıları bulunan Sadık Çiftpınar'ın tedavisine devam edildi. Mesut Özil ise idmanın taktik bölümüne kadar takımla çalışmalarını sürdürdü.

        İSMAİL YÜKSEK İLE CANBERK AYDEMİR'İN DOĞUM GÜNÜ KUTLANDI
        Antrenman öncesinde genç oyunculardan İsmail Yüksek ve Canberk Aydemir'in doğum günü, teknik heyet ve takım arkadaşları tarafından kutlandı.
        Sarı lacivertli ekip hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.
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        Haberler Spor Fenerbahçe'de Bright Osayi-Samuel ilk idmanına çıktı