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    • 28.01.2021 23:32
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    Fenerbahçe transfere doymuyor: Napoli’nin stoperi Nikola Maksimovic için harekete geçildi

    Son dakika transfer haberleri... , ve 'yi kadrosuna katan Fenerbahçe ara transfer döneminde bomba bir hamle daha yapıyor. Fenerbahçe Napoli’nin stoperi Nikola Maksimovic’e kancayı attı.

    takvim.com.tr
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    Takvim Fenerbahçe’nin yeni hedefini açıklıyor

    Mesut Özil, Attila Szalai ve Samuel Osayi'yi kadrosuna katan Fenerbahçe ara transfer döneminde bomba bir hamle daha yapıyor.

    HEDEF MAKSIMOVIC
    Sarıl-lacivertli yönetim, Napoli'nin stoperi Nikola Maksimovic'e kancayı attı.

    Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan isimlerle çok yakından ilgilenen sportif direktör Emre Belözoğlu kısa bir süre önce de Porto'nun Mali'li forveti Moussa Marega ile görüşme yapmıştı.

        MENAJERİYLE TEMAS KURULDU
        Fenerbahçe, Napoli'nin sözleşme teklifini kabul etmeyen Maksimovic'in menajeriyle de temas kurdu. Sarı-Lacivertliler, Sırp savunmacının transfer koşullarını öğrenip yeni bir randevu talep etti.

        BELÖZOĞLU İLE MAKSIMOVIC GÖRÜŞECEK
        Önümüzdeki günlerde Belözoğlu ile Maksimovic'in görüşmesi bekleniyor.

        29 yaşındaki yıldız futbolcunun piyasa değeri 15 milyon Euro. Napoli'nin 2017 yılında Torino'dan alırken bonservisine 21 milyon Euro ödediği Maksimovic bu sezon Serie A'da 8 maçta oynadı.
            Haberler Spor Fenerbahçe transfere doymuyor: Napoli’nin stoperi Nikola Maksimovic için harekete geçildi