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    • 24.01.2021 16:21
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    ' ol' kampanyası basınında yankı buldu!

    'nin transferinin yankıları sürüyor. Transfer yurt dışında da futbolseverlerin gündemini en çok meşgul eden konulardan bir tanesi oldu. Dış basın, Özil transferine büyük ilgi gösterdi. ’nin , Fenerbahçe’nin başlattığı “mesutol” kampanyasını manşetine taşıyarak “Türkler Mesut’un bonservisini bedavaya getirdi ama kulüp sözleşme boyunca Mesut’un kazanacağı 13 milyon sterlin için bir fon oluşturmaya çalışıyor." ifadelerini kullandı. Dün, 'nden KAP'a borç açıklaması geldi. Kulüp 61,9 milyon dolar tutarındaki kredinin 7,43 ortalama kur ile nı çevrildiğini ve döviz cinsinden borçların 2,9 milyon dolara gerilediğini açıklamıştı.

    takvim.com.tr
    Mesut Özil transferinin yankıları İngiliz basınında yer aldı!

    Fenerbahçe ile anlaşan Mesut Özil İngiltere'de gündem olmaya devam ediyor… İngiltere'nin Mirror Gazetesi, Fenerbahçe'nin başlattığı "mesutol" kampanyasını manşetine taşıyarak "Türkler Mesut'un bonservisini bedavaya getirdi ama kulüp sözleşme boyunca Mesut'un kazanacağı 13 milyon sterlin için bir fon oluşturmaya çalışıyor.

    Kulübün 460 milyon sterlin borcu var. Ve Mesut transferi Fenerbahçe için büyük bir bütçe oluşturuyor.

    Bu nedenle kulüp başkanı taraftarlardan transfere katkı sağlamaları açısından para yardımı istedi. Toplanan bu para Mesut için oluşturulacak bir fonda toplanacak" denildi.

    FENERBAHÇE'NİN BORCU NE KADAR?

    Fenerbahçe Kulübü, 61,9 milyon dolar tutarındaki kredinin 7,43 ortalama kur ile Türk lirasını çevrildiğini ve döviz cinsinden borçların 2,9 milyon dolara gerilediğini açıkladı.

    Fenerbahçe Futbol AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan açıklamada, "Şirketimiz finansal borçlarının yeniden yapılandırılması çerçevesinde 61,9 milyon ABD Doları tutarındaki kredimiz 7,43 ortalama kur ile Türk Lirası'na çevrilmiş olup döviz cinsinden finansal borçlarımız 2,9 milyon ABD Doları'na gerilemiştir." ifadelerine yer verildi.
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    Haberler Spor 'Mesut ol' kampanyası İngiliz basınında yankı buldu!