Fenerbahçe ile anlaşan Mesut Özil İngiltere'de gündem olmaya devam ediyor… İngiltere'nin Mirror Gazetesi, Fenerbahçe'nin başlattığı "mesutol" kampanyasını manşetine taşıyarak "Türkler Mesut'un bonservisini bedavaya getirdi ama kulüp sözleşme boyunca Mesut'un kazanacağı 13 milyon sterlin için bir fon oluşturmaya çalışıyor.

Kulübün 460 milyon sterlin borcu var. Ve Mesut transferi Fenerbahçe için büyük bir bütçe oluşturuyor.

Bu nedenle kulüp başkanı taraftarlardan transfere katkı sağlamaları açısından para yardımı istedi. Toplanan bu para Mesut için oluşturulacak bir fonda toplanacak" denildi.

FENERBAHÇE'NİN BORCU NE KADAR?

Fenerbahçe Kulübü, 61,9 milyon dolar tutarındaki kredinin 7,43 ortalama kur ile Türk lirasını çevrildiğini ve döviz cinsinden borçların 2,9 milyon dolara gerilediğini açıkladı.