Süper Lig'in lideri Beşiktaş, transfer döneminin bitimine sayılı günler kala flaş bir hamleye imza attı.
Hulk'tan beklediği yanıtı alamayan ve eski golcüsü Cenk Tosun'u yarım sezonluğuna kiralamak için harekete geçen Siyah-Beyazlılar, milli futbolcunun transferinde büyük bir mesafe aldı.
Cenk Tosun'un transferi için Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, golcü oyuncu ile temasa geçerken, yapılan ilk görüşme olumlu bir şekilde sonuçlanmıştı.
Everton'da forma şansı bulmakta zorlanan ve yazın düzenlenecek olan Avrupa Futbol Şampiyonası'nda forma giymek adına süre alabileceği bir takıma transfer olmak isteyen Cenk'in Beşiktaş'a dönmek istediği ve kulüplerin anlaşmasını beklediği öğrenildi.