Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 28.01.2021 17:09
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 28.01.2021 17:25
    ABONE OL

    transferinde son durumu takvim.com.tr açıklıyor! O sorun çözülürse 'a imzayı atıyor

    Süper Lig'de şampiyonluğu güçlü adaylarından 'ta Hulk transferi çıkmaza girince rota eski golcüsü 'a döndü. Milli yıldız siyah-beyazlı kulübe dönebileceğinin sinyalini verirken, takvim.com.tr transferde kalan tek pürüzü açıklıyor.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    Cenk Tosun transferinde son durum! Beşiktaş'a imzayı atacak

    Süper Lig'in lideri Beşiktaş, transfer döneminin bitimine sayılı günler kala flaş bir hamleye imza attı.

    Hulk'tan beklediği yanıtı alamayan ve eski golcüsü Cenk Tosun'u yarım sezonluğuna kiralamak için harekete geçen Siyah-Beyazlılar, milli futbolcunun transferinde büyük bir mesafe aldı.

    Cenk Tosun'un transferi için Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, golcü oyuncu ile temasa geçerken, yapılan ilk görüşme olumlu bir şekilde sonuçlanmıştı.

    Everton'da forma şansı bulmakta zorlanan ve yazın düzenlenecek olan Avrupa Futbol Şampiyonası'nda forma giymek adına süre alabileceği bir takıma transfer olmak isteyen Cenk'in Beşiktaş'a dönmek istediği ve kulüplerin anlaşmasını beklediği öğrenildi.

        Everton'ın ise Cenk Tosun'un Beşiktaş'a kiralanması için şartı; milli futbolcunun yarım sezonluk maaşının tamamının Siyah-Beyazlılar tarafından karşılanması.

        Beşiktaş yönetimi ise Everton'da vergiler hariç 4 milyon Euro'ya yakın bir ücret alan ve yarım sezonluk maaşı 2 milyon Euro'yu bulan Cenk'in ücretinin yarısının İngiliz ekibi tarafından karşılanmasını istiyor.

        Tarafların bu konuda orta yolu bulması ya da Cenk'in Beşiktaş'a gelmek için ücretinde indirim yapması durumunda bu transferin gerçekleşme ihtimalinin bir hayli yüksek olduğu öğrenildi.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Haberler Spor Cenk Tosun transferinde son durumu takvim.com.tr açıklıyor! O sorun çözülürse Beşiktaş'a imzayı atıyor