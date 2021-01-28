ZAMALEK'TEN AÇIKLAMA!

Zamalek'in basın sözcüsü Essam Salem, Mostafa Mohamed'in, 4 milyon dolarlık satın alma opsiyonu ile 2 milyon dolar karşılığında Galatasaray'a kiralandığını söyledi.

Canlı yayında konuşan Essam Salem, "Mostafa Mohamed, Galatasaray'a kiralık gidiyor. 2 milyon dolar karşılığında 1.5 yıl kiralık anlaşma yapıldı. 4 milyon dolar da satın alma opsiyonu var. Anlaşma bugün sonuçlanabilir" dedi.