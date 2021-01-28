Mostafa Mohamed kimdir? Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan genç forvet Mostafa Mohamed kimdir kaç yaşında hangi takımlarda oynadı? Galatasaray'ın Mostafa Mohamed'in transferi için kulübü Zamelek'le anlaştığı iddia edildi. Sarı kırmızılılar, 1.5 yıllığına kiralayacağı Mohamed için 2 milyon dolar ödeyecek.
MOSTAFA MOHAMED KİMDİR?
Mostafa Mohamed, 28 Kasım 1997 tarihinde Mısır'ın Giza şehrinde dünyaya geldi. Kariyerine ise kendi ülkesinde başladı.
Mostafa Mohamed, kariyerine Mısır'ın Zamalek takımında başladı. Sırasıyla El Dakhlia SC, Tanta SC, Tala'ea El Gaish takımlarında forma giydi
1,85 boyunda ve sağ ayağına hakim olan futbolcu santrafor mevkisinde forma giymektedir.
ZAMALEK'TEN AÇIKLAMA!
Zamalek'in basın sözcüsü Essam Salem, Mostafa Mohamed'in, 4 milyon dolarlık satın alma opsiyonu ile 2 milyon dolar karşılığında Galatasaray'a kiralandığını söyledi.
Canlı yayında konuşan Essam Salem, "Mostafa Mohamed, Galatasaray'a kiralık gidiyor. 2 milyon dolar karşılığında 1.5 yıl kiralık anlaşma yapıldı. 4 milyon dolar da satın alma opsiyonu var. Anlaşma bugün sonuçlanabilir" dedi.