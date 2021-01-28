Sergen Yalçın istiyordu! Hulk transferi çıkmaza girince Beşiktaş'tan Cenk Tosun hamlesi: Gel beraber şampiyon olalım!
Spor Toto Süper Lig'de şampiyon olmak isteyen Beşiktaş transferlerde gaza bastı. Yönetici Emre Kocadağ ve teknik direktör Sergen Yalçın'ın "istiyoruz" dediği Brezilyalı yıldız Hulk transferi çıkmaza girince Beşiktaş'tan flaş bir hamle geldi. Hulk ve Koita transferlerinde maliyet nedeniyle sorun yaşayan Beşiktaş'tan çok flaş bir hamle geldi. Siyah-Beyazlılar eski yıldızı Cenk Tosun'un kapısını çaldı.
28.01.2021 12:18
- Son Güncelleme: 28.01.2021 12:18