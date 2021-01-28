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Sergen Yalçın istiyordu! Hulk transferi çıkmaza girince Beşiktaş'tan Cenk Tosun hamlesi: Gel beraber şampiyon olalım!

Spor Toto Süper Lig'de şampiyon olmak isteyen Beşiktaş transferlerde gaza bastı. Yönetici Emre Kocadağ ve teknik direktör Sergen Yalçın'ın "istiyoruz" dediği Brezilyalı yıldız Hulk transferi çıkmaza girince Beşiktaş'tan flaş bir hamle geldi. Hulk ve Koita transferlerinde maliyet nedeniyle sorun yaşayan Beşiktaş'tan çok flaş bir hamle geldi. Siyah-Beyazlılar eski yıldızı Cenk Tosun'un kapısını çaldı.

28.01.2021 12:18 - Son Güncelleme: 28.01.2021 12:18
Sergen Yalçın istiyordu! Hulk transferi çıkmaza girince Beşiktaş'tan Cenk Tosun hamlesi: Gel beraber şampiyon olalım!

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın ısrarla forvet takviyesi istemesi nedeniyle çalışmalarını sürdüren Beşiktaş yönetimi yaklaşık 15 gündür Hulk'la pazarlıklarını sürdürüyordu.

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Sergen Yalçın istiyordu! Hulk transferi çıkmaza girince Beşiktaş'tan Cenk Tosun hamlesi: Gel beraber şampiyon olalım!

Ancak Brezilyalı yıldızın istediği yıllık maaşta indirime gitmemesi nedeniyle şu anda görüşmeler tıkanmış durumda.

Sergen Yalçın istiyordu! Hulk transferi çıkmaza girince Beşiktaş'tan Cenk Tosun hamlesi: Gel beraber şampiyon olalım!

Hulk'a alternatif olarak düşünülen Fode Koita'yla ise her konuda anlaşıldı. Ancak Kasımpaşa'nın son anda bonservis talep etmesi nedeniyle bu transferden de vazgeçme noktasına gelindi.

Sergen Yalçın istiyordu! Hulk transferi çıkmaza girince Beşiktaş'tan Cenk Tosun hamlesi: Gel beraber şampiyon olalım!

Siyah-Beyazlılar transferin bitimine kısa bir süre kala flaş bir hamle yaptı. Yönetim, Everton formasını giyen eski yıldızı Cenk Tosun'la masaya oturdu.

Sergen Yalçın istiyordu! Hulk transferi çıkmaza girince Beşiktaş'tan Cenk Tosun hamlesi: Gel beraber şampiyon olalım!

Beşiktaşlı yöneticilerin milli futbolcuya, "Sana şampiyonluk yolunda ihtiyacımız var. Gel hedefe beraber yürüyelim" ifadesini kullandığı belirlendi.

Sergen Yalçın istiyordu! Hulk transferi çıkmaza girince Beşiktaş'tan Cenk Tosun hamlesi: Gel beraber şampiyon olalım!

St. Etienne, Torino ve CSKA Moskova'dan da teklifler alan Cenk Tosun kesin kararını birkaç gün içinde verecek.

Sergen Yalçın istiyordu! Hulk transferi çıkmaza girince Beşiktaş'tan Cenk Tosun hamlesi: Gel beraber şampiyon olalım!

Beşiktaş yönetiminin Everton'la da görüşme yaptığı, maaşının yarısının karşılanması halinde yıldız futbolcuyu kiralamak istediğini ilettiği öğrenildi.