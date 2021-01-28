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    • 28.01.2021 17:52
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    'de deprem! Denizlispor Teknik Direktörü etti

    Son dakika haberi... ekiplerinden Yukatel Denizlispor'un teknik direktörü , etti. Koşukavak, yeşil-siyahlı takımla çıktığı 9 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet almıştı.

    Süper Lig'de flaş istifa

    ekiplerinden Yukatel Denizlispor'da depremi yaşanıyor.

    KOŞUKAVAK BIRAKTI
    Yeşil-siyahlı kulübün başkan yardımcısı ve basın sözcüsü Yavuz Cinkaya, yaptığı açıklamada teknik direktör 'ın yönetim kuruluna istifasını sunduğunu, yönetimin istifayı kabul ettiğini bildirdi.

    9 MAÇTA 2 GALİBİYET
    Sezona ile başlayan Denizlispor'un 'ten sonra bu sezonki üçüncü teknik direktörü olan Koşukavak, yeşil-siyahlı takımla çıktığı 9 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet almıştı.

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    Haberler Spor Süper Lig'de deprem! Denizlispor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak istifa etti