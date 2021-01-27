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    • 27.01.2021 15:38
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    i | imzayı atıyor! İşte tarihi tören...

    haberine göre 'nin yeni transferi , kendisini 3,5 yıllığına Fenerbahçe'ye bağlayacak sözleşmeye imzayı atıyor. Yıldız futbolcunun imza törenini tüm dünyadan ajanslar takip ediyor. Takvim.com.tr de tarihi töreni yerinden izliyor...

    Mesut Özil imzayı atıyor! İşte tarihi tören...

    Fenerbahçe'nin tüm dünyada ses getiren Mesut Özil transferi bugün resmi imza töreniyle bir kez daha duyuruluyor. Sarı-lacivertlilerle yaptığı 3.5 yıllık anlaşma KAP'a bildirilen yıldız futbolcu, basının karşısında imza atıyor...

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    Basın toplantısında ilk olarak konuşmaya başlayan Ali Koç, taraftarlara teşekkür etti. Koç, "Şu an fiziken taraftarımızla beraber olamasak da Mesut'un gelişiyle birlikte taraftarımız her zaman olduğu gibi coşkularını paylaştı. Bu transfer özelinde yaptığımız her hamleyi rekor düzeyine getiren taraftarımıza teşekkür ediyorum." dedi.



    İşte Ali Koç'un açıklamalarından öne çıkanlar:
    Herkesi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Şu an fiziken taraftarımızla beraber olamasak da Mesut'un gelişiyle birlikte taraftarımız her zaman olduğu gibi coşkularını paylaştı. Bu transfer özelinde yaptığımız her hamleyi rekor düzeyine getiren taraftarımıza teşekkür ediyorum. Mesut'un da ailemize katılımıyla nice güzel anılarımız ve şampiyonluklarımız olacaktır. Kulübümüz için tarihi günlerden biri daha.

    TRANSFER NASIL OLDU? 7 HAZİRAN 2019'DA...
    Bu iş nasıl oldu, kısaca anlatacağım. Bu transfer nasıl gerçekleştirildi anlatmak istiyorum. Çünkü burada Mesut'un kariyerini konuşacak kişi ben değilim, herkes biliyor herkes yazıyor. İşin sır tarafında perdeyi aralayalım istedik. Hepiniz biliyorsunuz ki Mesut pek çok kez Fenerbahçe'ye olan sevgisi, sevdasını değişik platformlarda dile getirdi. Biz bu hikayenin başlangıç tarihini Mesut'un evlilik gününü yani 7 Haziran 2019'u alıyoruz. Tanışmadığımız için beni çağırmamıştı (Gülüyor) O gün büyük aşkını evlilikle taçlandırdı. 20 Haziran 2019'da yaptığımız Win&Win kampanya yayınında bu işin kıvılcımı başladı"

    "BU HİKAYENİN PEK ÇOK KAHRAMANI VAR"
    "Bu hikayenin pek çok kahramanı, emek sarf edenleri oldu. Acun Ilıcalı'yla bir yaz günü oturduk ve konuşuyorduk. 'Arsenal'le seneye sözleşmesi bitiyor, Fenerbahçe'ye kazandıralım' dedi. Ben de nasıl olurunu konuştum, maddi şartlar... Dedi ki 'Mesut sadece bir futbolcu değil, müthiş bir ticari potansiyeli var' Ben de 'Keşke ocak ayında gelse, haziranı beklemesek' dedim. Kasım ayında işler somutlaşmaya başladı. Bu iş fikir jimnastiğinden gerçeğe dönüşmek üzere olan bir süreçti..."

    "8 ARALIK'TA LONDRA'YA YOLA ÇIKTIK..."
    "Kasım ayında Mesut'un dostu avukatı, menajer, mentoru Erkut'la görüştük. Konuşmanın devamında bu transferin gerçekleşmesinin olası olduğuna inanmaya başladım. Erkut dedi ki 'Mesut bir gün Fenerbahçe'de oynamak istiyor. Bunu da 35-36 yaşında yapmak istemiyor. Şu an bir fırsat doğuyor. Finansal konular öncelik değil. Kısa zamanda görüşmemizde fayda var' dedi. 8 Aralık günü Samandıra'da bir röportajım olmuştu. Bu konuya girmeyecektim. Ben de o zaman sorulan bir soruya 'Gerçekleşmesi zor ama gerçekleşirse güzel bir rüya' olur demiştim. 8 Aralık'ta Londra'ya yola çıktık..."

    *Mesut Özil törene ailesiyle beraber geldi

    "LONDRA'DA ARSENE WENGER'LE GÖRÜŞTÜK"
    "Londra'da Arsene Wenger'le bir görüşme yaptım ve bugün nasıl olduğunu sordum. Sahada, soyunma odasında nasıl, bize gelince tepeden bakar mı tarzı konuştuk. Wenger'den o kadar olumlu geri bildirimler aldım ki ona da teşekkür ederim. Sayın Wenger'i, Erol Bulut'la görüştürdük onun için de olumlu bir görüşme oldu."

        "MESUT, EKONOMİK ŞARTLARIN ÖNEMLİ OLMADIĞINI ÇOCUKLUK HAYALİNİ GERÇEKLEŞTİRMEK İSTEDİĞİNİ DİLE GETİRDİ"
        "Bir dostumuzun evinde Mesut'la, Mutlu'yla tanıştık. Orada bir şey dikkatimi çekti. Çocukluğundan beri hayalini kurduğu takımda oynamanın hayalini kurduğunu ve maddi koşulların kesinlikle önemli olmadığını dile getirdi. Burada iş gerçeğe dönüşmeye başladı. Pürüzler giderildi, detaylar gerçekleştirildi. Transfer için Mesut ile Arsenal arasındaki pürüzler giderildi. Kısacası daha düne kadar gerçekleşmesi rüya gibi görülen bir transferi daha Fenerbahçemiz gerçekleştirdi"

        "BİZDEN DAHA İYİ TEKLİFLER DE VARDI"
        "Böyle bir dünya yıldızının bonservissiz şekilde kulübümüze gelebilme imkanı... Türkiye'ye gelmek istemesi, çocukluk hayali hepsi yan yana geldiğinde bu şartların zamanlaması yan yana geldiğinde Fenerbahçe'nin büyüklüğüyle gerçekleştirilen bir transfer oldu. Kendisine bizden daha iyi teklifler vardı ama Mesut'un duruşu da etkili oldu"

        Fenerbahçe Kulübü; Mesut Özil'in imza töreninde, "Boğazın en şanlı, görkemli ve cesur spor kulübü" sloganını kullandı. Mesut Özil'in sarı-lacivertli formayı giyeceği imza töreni, yabancı ajanslar aracılığıyla tüm dünyada takip ediliyor. Birçok canlı yayın araçlarının da hazır bulunduğu organizasyona listede ismi bulunmayan hiç kimse alınmadı.

        Faruk Ilgaz Tesisleri'nde başlayan törene yalnızca Türkiye'den değil dünyanın birçok farklı ülkesinden gazeteciler de katıldı. Toplam 64 farklı kuruluştan 132 basın mensubunun akreditasyon yaptırdığı imza töreninde 10 yabancı medya kurumu yer aldı.

        Bu arada Fenerbahçe Yönetimi, farklı bir çalışma daha başlattı. Taraftarların da imza törenini izlemesine imkan sunan sarı-lacivertliler, 'Mohikan' uygulaması üzerinden bu tarihi anları Zoom'dan takip edebilmesini sağladı. İnteraktif katılım için Fenerbahçe'nin resmi sitesinden konuyla ilgili açıklamalar yapıldı.

        Kendisini sarı-lacivertli renklere bağlayan 3.5 yıllık imzayı atacak olan Mesut Özil, yarım sezon eski kulübü Arsenal'den ücret alacak. Bu süreçte kasasından para çıkmayacak olan F.Bahçe, gelecek 3 sezon için yıldız futbolcuya senelik 3 milyon euro ödeyecek.

        Mesut'a 500 bin euro imza parası verecek Kanarya, sportif başarılara bağlı olarak da Arsenal'e en yüksek 1 milyon 750 bin euro ödemede bulunacak.

            Samandıra'da 3 gündür idmanlara çıkan Mesut Özil, lisansı da dün çıktı. Futbol Federasyonu'nun resmi sitesinde yıldız futbolcunun ismi yer almaya başladı. Bu arada 32 yaşındaki futbolcu, sezon sonuna kadar memleketi Zonguldak'ın plaka kodu olan 67 numaralı formayı giyecek.

            FENERIUM'DA M10 HEYECANI
            Fenerbahçe'nin flaş transferi Mesut Özil'in bugün basın karşısında atacağı imza öncesi ürünleri Fenerium'da görücüye çıktı. Sweetshirt 160, tişört 80, şapka 65, maske de 25 TL olarak satışa çıkarıldı.
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