"BU HİKAYENİN PEK ÇOK KAHRAMANI VAR"

"Bu hikayenin pek çok kahramanı, emek sarf edenleri oldu. Acun Ilıcalı'yla bir yaz günü oturduk ve konuşuyorduk. 'Arsenal'le seneye sözleşmesi bitiyor, Fenerbahçe'ye kazandıralım' dedi. Ben de nasıl olurunu konuştum, maddi şartlar... Dedi ki 'Mesut sadece bir futbolcu değil, müthiş bir ticari potansiyeli var' Ben de 'Keşke ocak ayında gelse, haziranı beklemesek' dedim. Kasım ayında işler somutlaşmaya başladı. Bu iş fikir jimnastiğinden gerçeğe dönüşmek üzere olan bir süreçti..."

"8 ARALIK'TA LONDRA'YA YOLA ÇIKTIK..."

"Kasım ayında Mesut'un dostu avukatı, menajer, mentoru Erkut'la görüştük. Konuşmanın devamında bu transferin gerçekleşmesinin olası olduğuna inanmaya başladım. Erkut dedi ki 'Mesut bir gün Fenerbahçe'de oynamak istiyor. Bunu da 35-36 yaşında yapmak istemiyor. Şu an bir fırsat doğuyor. Finansal konular öncelik değil. Kısa zamanda görüşmemizde fayda var' dedi. 8 Aralık günü Samandıra'da bir röportajım olmuştu. Bu konuya girmeyecektim. Ben de o zaman sorulan bir soruya 'Gerçekleşmesi zor ama gerçekleşirse güzel bir rüya' olur demiştim. 8 Aralık'ta Londra'ya yola çıktık..."

*Mesut Özil törene ailesiyle beraber geldi

"LONDRA'DA ARSENE WENGER'LE GÖRÜŞTÜK"

"Londra'da Arsene Wenger'le bir görüşme yaptım ve bugün nasıl olduğunu sordum. Sahada, soyunma odasında nasıl, bize gelince tepeden bakar mı tarzı konuştuk. Wenger'den o kadar olumlu geri bildirimler aldım ki ona da teşekkür ederim. Sayın Wenger'i, Erol Bulut'la görüştürdük onun için de olumlu bir görüşme oldu."