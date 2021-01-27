Mesut Özil imza töreni canlı izle! Mesut Özil imza töreni hangi kanalda?

İstanbul'a gelişi esnasında hakkında birçok paylaşım yapılan yıldız oyuncunun imza törenine de basın mensupları büyük ilgi gösterdi.Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Hem yerel hem yurt dışındaki basın mensuplarını, ekran başındaki tüm Fenerbahçelileri sevgi ve saygıyla selamlıyorum, hoş geldiniz diyorum. Mesut'un da aramıza katılmasıyla birlikte umarım nice güzel şampiyonluklarımız olacak. Kulübümüz için tarihi günlerden biri daha. Gerek yurt içi gerek yurt dışı 150'nin üstünde talep aldık.

Pandemi koşulları nedeniyle kabul edemediğimiz diğer kişilerin de affına sığınıyoruz, umarım anlayışla karşılarsınız.Mesut, Fenerbahçeli olduğunu her yerde söyledi. Bu hikayenin pek çok kahramanı oldu ama tüm bunların ötesinde sevgili Acun Ilıcalı'nın maddi ve manevi desteği oldu. Kendisi bugün aramızda değil, selamları var. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyorum."

