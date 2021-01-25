Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü yıldızı Mesut Özil, Kadıköy'e ayak bastı!

Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü yıldızı Mesut Özil, transferin resmen açıklamasının ardından geçtiğimiz günlerde yeni takımı ile ilk antrenmanına çıkmış ve ardından ''Burada olduğum için mutluyum. Rüyam gerçek oldu. Bir Fenerbahçeli olarak hayalimdi. Bu hayal gerçek oldu. Çok uğraştım Allah nasip etti. İnşallah başarılı bir sezon geçiririz. Herkese bol şans dilerim" açıklamasında bulunmuştu.
KADIKÖY'DE BOY GÖSTERDİ!
Büyük ses getiren bu transfer sonrası taraftarlar yıldız oyuncuyu bir an önce sahada görmek için sabırsızlanırken, Özil ilk kez Kadıköy'de boy gösterdi.
TRİBÜNDEKİ YERİNİ ALDI
Süper Lig'de ilk yarının kapanış haftasında sahasında Kayserispor ile karşılaşan Fenerbahçe'de Mesut Özil'de takımını desteklemek için tribündeki yerini aldı.