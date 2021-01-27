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    • Spor
    • 27.01.2021 Gazete
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    yönetimi ’in gözdesi olan lı forvet 'i bitiriyor

    bombayı patlatıyor. Sarı-Kırmızılılar, ’in ısrarla alınmasını istediği ’in transferinde adım adım mutlu sona yaklaşıyor. Zamalek genç golcünün ismini kadrosuna yazmadı. Bu gelişme “İş bitti” olarak yorumlandı.

    Mohamed an meselesi

    Cimbom bombayı patlatıyor. Sarı-Kırmızılılar, Fatih Terim'in ısrarla alınmasını istediği Mostafa Mohamed'in transferinde adım adım mutlu sona yaklaşıyor. Zamalek genç golcünün ismini Afrika Şampiyonlar Ligi kadrosuna yazmadı. Bu gelişme "İş bitti" olarak yorumlandı.

    MANU LONJON'DAN FLAŞ İDDİA
    Belhanda ve Sarı-Kırmızılı takıma yakınlığı ile bilinen Yahoo Fransa'nın muhabiri Manu Lonjon, Galatasaray'ın 5 milyon dolarlık teklifiyle Zamalek'i ikna etmek üzere olduğunu yazdı.

    ÖNCE KİRALAMA SONRA SATIN ALMA
    Cimbom'un UEFA ile yaptığı Finansal Fair play anlaşması nedeniyle Mısırlı forveti önce 1.5 yıllığına kiralayacağı, sonra zorunlu satın alma opsiyonunun devreye gireceği belirtiliyor.

        MOHAMED'İN YERİNE SANOGO!
        Mısır basını ise Cimbom'un Zamalek'e toplam 6 milyon Euro ödeyeceğini yazdı. Hatta Mısır kulübünün Mohamed'in yerine bonservisi elinde olan Yaya Sanogo ile görüştüğü de belirtildi.

        NICOLAI JORGENSEN HAZIR KITA!
        Terim'in listesinin ilk sırasında yer alan Mostafa Mohamed'in transferinde mutlu sona yakın olan Galatasaray B planını da hazır tutuyor. Eğer son dakikada pürüz çıkarsa Feyenoord formasını giyen Danimarkalı Nicolai Jorgensen sezon sonuna kadar kiralanacak.
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        Haberler Spor Galatasaray yönetimi Fatih Terim’in gözdesi olan Mısırlı forvet Mostafa Mohamed'i bitiriyor