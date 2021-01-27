Cimbom bombayı patlatıyor. Sarı-Kırmızılılar, Fatih Terim'in ısrarla alınmasını istediği Mostafa Mohamed'in transferinde adım adım mutlu sona yaklaşıyor. Zamalek genç golcünün ismini Afrika Şampiyonlar Ligi kadrosuna yazmadı. Bu gelişme "İş bitti" olarak yorumlandı.
MANU LONJON'DAN FLAŞ İDDİA
Belhanda ve Sarı-Kırmızılı takıma yakınlığı ile bilinen Yahoo Fransa'nın muhabiri Manu Lonjon, Galatasaray'ın 5 milyon dolarlık teklifiyle Zamalek'i ikna etmek üzere olduğunu yazdı.
ÖNCE KİRALAMA SONRA SATIN ALMA
Cimbom'un UEFA ile yaptığı Finansal Fair play anlaşması nedeniyle Mısırlı forveti önce 1.5 yıllığına kiralayacağı, sonra zorunlu satın alma opsiyonunun devreye gireceği belirtiliyor.