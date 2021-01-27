Galip Öztürk kimdir? Galatasaray'a prim vereceğini söyleyen Galip Öztürk ne iş yapıyor?

Galip Öztürk kimdir, ne iş yapıyor? Galatasaray Fenerbahçe derbisine ilişkin sözlerinin ardından Galip Öztürk ismi arama motorlarında sorgulanıyor. Öztürk, Galatasaraylı futbolculara maçı kazanmaları halinde 1.500.000 TL prim vereceğini açıkladı. Peki Galip Öztürk kimdir?
GALİP ÖZTÜRK KİMDİR?
Galip Öztürk, 19 Nisan 1965 tarihinde Samsun'un Ayvacık ilçesinde ailesinin beş çocuğundan biri olarak doğmuştur. Babası İsmail Öztürk'dür. İlköğrenimini Çarşamba'da tamamladıktan sonra 18 yaşındayken İstanbul'a giderek Topkapı'da bir çay ocağında çalışmaya başladı. Ardından o zamanlar Topkapı'da bulunan şehir terminalinde çay ocağı ve tuvalet işletmeciliği yapmaya başladı.
Kısa sürede zengin olmak isteyen Öztürk, elinde hiç otobüs olmamasına rağmen otogardan bir yazıhane kiralayarak 'Star Turizm' isimli firmayı kurdu. Firma bünyesinde kendisine ait aracı olmadığından, araç sahiplerinden komisyon alarak ve çaycılığa devam ederek geçimini sağladı.
1992 yılının Kasım ayında ise Metro Turizm'i kurdu. İlk olarak İstanbul-Ankara hattında üç otobüsle yola çıkan firma daha sonra hızla büyümeye başladı.
Öztürk 2000 yılında Uluslararası Anadolu ve Trakya Otobüsçüler Derneği'nin başkanlığına seçildi. Aynı yıl Büyük İstanbul Otobüs İşletmeleri AŞ'nin de yönetim kurulu başkanlığı seçimini kazandı.
4 Ocak 2005 tarihinde ise 58 derneği çatısı altında toplayan Türkiye Otobüsçüler Federasyonunu kurdu ve bu federasyonun kurucu başkanlığı görevini üstlendi.
Kuvvet Köseoğlu'nun öldürülmesiyle ilgili davada azmettirici suçlamasıyla yargılanan Metro Turizm'in sahibi Galip Öztürk'ün, Yargıtay'ın hakkında verdiği ömür boyu hapis cezasının kesinleştirmesiyle birlikte yurt dışına çıktığı anlaşıldı.