Galip Öztürk kimdir? Galatasaray'a prim vereceğini söyleyen Galip Öztürk ne iş yapıyor?

GALİP ÖZTÜRK KİMDİR?

Galip Öztürk, 19 Nisan 1965 tarihinde Samsun'un Ayvacık ilçesinde ailesinin beş çocuğundan biri olarak doğmuştur. Babası İsmail Öztürk'dür. İlköğrenimini Çarşamba'da tamamladıktan sonra 18 yaşındayken İstanbul'a giderek Topkapı'da bir çay ocağında çalışmaya başladı. Ardından o zamanlar Topkapı'da bulunan şehir terminalinde çay ocağı ve tuvalet işletmeciliği yapmaya başladı.

Kısa sürede zengin olmak isteyen Öztürk, elinde hiç otobüs olmamasına rağmen otogardan bir yazıhane kiralayarak 'Star Turizm' isimli firmayı kurdu. Firma bünyesinde kendisine ait aracı olmadığından, araç sahiplerinden komisyon alarak ve çaycılığa devam ederek geçimini sağladı.

1992 yılının Kasım ayında ise Metro Turizm'i kurdu. İlk olarak İstanbul-Ankara hattında üç otobüsle yola çıkan firma daha sonra hızla büyümeye başladı.