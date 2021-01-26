



JAN VESELY 18 SAYI ATTI

Fenerbahçe Beko'da maçı 18 sayı, 6 ribaunt ve 4 asistle tamamlayan Jan Vesely galibiyette başrol oynadı. Sarı-lacivertlilerde ayrıca De Colo 16, Peirre de 15 sayıyla öne çıkan diğer isimler oldu. Maccabi'de ise Elijah Bryant 18 sayıyla mücadele etti.





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