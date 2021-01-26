Fenerbahçe Beko, Türk Hava Yolları (THY) EuroLeague'in 22. haftasında ağırladığı Maccabi Playtika Tel Aviv'i 82-75 mağlup ederek üst üste 7. galibiyetine imza attı.
İlk periyodu 21-17 geride kapatan sarı-lacivertliler, ikinci çeyrekteki etkili oyunuyla soyunma odasına 36-35 önde gitti.
Üçüncü periyotta da üstünlüğü elinde bulunduran Kanarya, final periyoduna giderken farkı 7'ye çıkardı: 60-53.
Son çeyrekte de rakibine geri dönüş şansı tanımayan Fenerbahçe Beko, karşılaşmadan 82-75 galip ayrılmayı başardı.
Fenerbahçe bu sonuçla üst üste 7'nci, toplamda 12'nci galibiyetini elde edip, play-off yarışına tutundu.
2 maç sonra kaybeden İsrail ekibi ise 12. mağlubiyetini aldı.