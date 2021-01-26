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    • 27.01.2021 00:26
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    'dan üst üste 7. galibiyet! ( Beko - : 82-75 MAÇ SONUCU - ÖZET İZLE)

    (THY) EuroLeague'in 22. haftasında 'i ağırlayan , rakibini 82-75'lik skorla mağlup etti. Sarı-lacivertliler, üst üste 7. galibiyetini alarak play-off iddiasını sürdürdü.

    Fenerbahçe Beko'dan üst üste 7. galibiyet!

    Fenerbahçe Beko, Türk Hava Yolları (THY) EuroLeague'in 22. haftasında ağırladığı Maccabi Playtika Tel Aviv'i 82-75 mağlup ederek üst üste 7. galibiyetine imza attı.



    İlk periyodu 21-17 geride kapatan sarı-lacivertliler, ikinci çeyrekteki etkili oyunuyla soyunma odasına 36-35 önde gitti.

    Üçüncü periyotta da üstünlüğü elinde bulunduran Kanarya, final periyoduna giderken farkı 7'ye çıkardı: 60-53.



    Son çeyrekte de rakibine geri dönüş şansı tanımayan Fenerbahçe Beko, karşılaşmadan 82-75 galip ayrılmayı başardı.

    Fenerbahçe bu sonuçla üst üste 7'nci, toplamda 12'nci galibiyetini elde edip, play-off yarışına tutundu.

    2 maç sonra kaybeden İsrail ekibi ise 12. mağlubiyetini aldı.



        JAN VESELY 18 SAYI ATTI
        Fenerbahçe Beko'da maçı 18 sayı, 6 ribaunt ve 4 asistle tamamlayan Jan Vesely galibiyette başrol oynadı. Sarı-lacivertlilerde ayrıca De Colo 16, Peirre de 15 sayıyla öne çıkan diğer isimler oldu. Maccabi'de ise Elijah Bryant 18 sayıyla mücadele etti.

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        Haberler Spor Fenerbahçe Beko'dan üst üste 7. galibiyet! (Fenerbahçe Beko - Maccabi Playtika Tel Aviv: 82-75 MAÇ SONUCU - ÖZET İZLE)