BU SEZON İÇİN ÜCRET ALMAYACAK

Bu sezon için ücret almayacak olan Mesut'a 3 yılda toplam 9 milyon Euro ödeneceği açıklandı. 500 bin Euro da imza parası verilecek. Başarı bonusları maksimim 1 milyon 750 bin Euro olacak.