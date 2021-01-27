Fenerbahçe'nin İngiltere'nin Arsenal takımından renklerine bağladığı dünyaca ünlü yıldız Mesut Özil'in imza töreni bugün Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilecek Transferi uzun süre Türkiye ve dünya gündemini meşgul eden 32 yaşındaki yıldızın imza töreni saat 15.00'te başlayacak.
İMZA TÖRENİNE REKOR KATILIM
İstanbul'a gelişi de olay yıldız oyuncunun imza törenine basın mensupları büyük ilgi gösterdi. Bir futbolcunun imza töreni için en yüksek akreditasyon rakamlarına ulaşıldığı bildirildi.
DÜNYANIN GÖZÜ İSTANBUL'DA
Mesut Özil'in imza törenine, 64 farklı kuruluş ve 132 basın mensubunun yanı sıra 10 yabancı kurum akreditasyon başvurusunda bulundu. Mesut Özil, törende 3,5 yıllık sözleşmeye imza atacak.