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    • 27.01.2021 13:19
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    taraftarlarından 'e şoke eden tepkisi

    İngiltere'nin köklü kulüplerinden 'da teknik adamlık görevine getirilen 'e taraftarlar -Başakşehir maçında 'ya yapılan ırkçılıkta eski Chelseali isme sahip çıkmadığı için tepki gösterdi.

    Özel haber
    takvim.com.tr
    Chelsea taraftarından Tuchel'e şoke eden Demba Ba tepkisi

    Premier Lig'in en iddialı takımlarından Chelsea üst üste gelen kötü sonuçların ardından teknik direktör Frank Lampard'ın görevine son vermişti. İngiliz kulübü, kısa süre önce PSG ile yollarını ayıran Thomas Tuchel'i takımın başına getirdi.



    Alman hoca, Chelsea taraftarlarından büyük bir destek beklerken, şok edici bir tepkiyle karşılaştı. 'Maviler' olarak bilinen kulübün taraftarları, Başakşehir forması giyen eski futbolcuları Demba Ba'nın PSG maçında yaşadığı ırkçı saldırıyı hatırlatarak Tuchel'i adeta sorguya çekti.



    9 Aralık'ta Parc de Princes Stadı'nda oynanan maçta Rumen hakem Sebastian Coltescu'nun Demba Ba'ya yönelik ırkçı söylemleri gündeme bomba gibi düşmüştü. Başakşehir ve PSG sahadan çekilirken, maçın ardından Thomas Tuchel'le ilgili şok bir iddia ortaya atılmıştı.

    Fransız basınına da yansıyan haberlerde Tuchel'in PSG'li futbolculara sahadan çekildiği için kızdığı hatta Rumen hakem Coltescu'ya destek verdiği öne sürülmüştü.



        Chelseali taraftarlar, Demba Ba'nın TRT World'e verdiği röportajdaki, "Tuchel bu durumun sorumlusu olarak bizi görmüş. Hareketlerimizden memnun kalmamış. Durumun ne olduğunu yüz yüze geldiğimizde tekrardan ona anlatacağım" açıklamasının videosunu paylaşıp Tuchel'e bazı sorular yönetti.



        Taraftarlar sosyal medya üzerinden Tuchel'e, "Irkçılığa maruz kalan Demba Ba'yı olayların sorumlusu olarak gördüğün doğru mu? PSG'li futbolculara sahadan çekildiği için tepki gösterdin mi? Irkçı hakem Coltescu'ya destek verdin mi?" sorularını yöneltti.

        1,5 yıl Chelsea formasını giyen Demba Ba, Chelsea taraftarlarının sevgilisi haline gelmişti. İngiliz basını, Tuchel'in sorulara tatmin edici bir yanıt vermemesi halinde başının fazlasıyla ağrıyacağını belirtiyor.
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