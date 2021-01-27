Premier Lig'in en iddialı takımlarından Chelsea üst üste gelen kötü sonuçların ardından teknik direktör Frank Lampard'ın görevine son vermişti. İngiliz kulübü, kısa süre önce PSG ile yollarını ayıran Thomas Tuchel'i takımın başına getirdi.
Alman hoca, Chelsea taraftarlarından büyük bir destek beklerken, şok edici bir tepkiyle karşılaştı. 'Maviler' olarak bilinen kulübün taraftarları, Başakşehir forması giyen eski futbolcuları Demba Ba'nın PSG maçında yaşadığı ırkçı saldırıyı hatırlatarak Tuchel'i adeta sorguya çekti.
9 Aralık'ta Parc de Princes Stadı'nda oynanan maçta Rumen hakem Sebastian Coltescu'nun Demba Ba'ya yönelik ırkçı söylemleri gündeme bomba gibi düşmüştü. Başakşehir ve PSG sahadan çekilirken, maçın ardından Thomas Tuchel'le ilgili şok bir iddia ortaya atılmıştı.
Fransız basınına da yansıyan haberlerde Tuchel'in PSG'li futbolculara sahadan çekildiği için kızdığı hatta Rumen hakem Coltescu'ya destek verdiği öne sürülmüştü.