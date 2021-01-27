



9 Aralık'ta Parc de Princes Stadı'nda oynanan maçta Rumen hakem Sebastian Coltescu'nun Demba Ba'ya yönelik ırkçı söylemleri gündeme bomba gibi düşmüştü. Başakşehir ve PSG sahadan çekilirken, maçın ardından Thomas Tuchel'le ilgili şok bir iddia ortaya atılmıştı.



Fransız basınına da yansıyan haberlerde Tuchel'in PSG'li futbolculara sahadan çekildiği için kızdığı hatta Rumen hakem Coltescu'ya destek verdiği öne sürülmüştü.