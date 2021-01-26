Hulk'a 1.5 yıl için 3.5 milyon Euro'luk teklif sunan Beşiktaş, 35 yaşındaki futbolcunun 5 milyon Euro'da diretmesi üzerine eski gözdesi Koita'ya yöneldi. Başkan Ahmet Nur Çebi'nin Kasımpaşa'nın sahibi olan Turgay Ciner'le görüştüğü ve Gineli forveti bizzat istediği ifade edildi.
KOITA'YI BEDELSİZ VERMEYE RAZILAR
Sezon başında Mame Thiam'ın transferinde Fenerbahçe'ye, Fatih Öztürk'ün transferinde ise Galatasaray'a kolaylık gösteren Kasımpaşa'nın Koita'yı da Beşiktaş'a bedelsiz olarak vermeyi kabul ettiği öğrenildi.
BEŞİKTAŞ'A GELMEYİ ÇOK İSTİYOR
Bir süredir Mavi-Beyazlı kulüpte sıkıntılar yaşayan Koita da Beşiktaş'a gelmeyi çok istiyor.