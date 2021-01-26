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    • 26.01.2021 23:23
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    Hulk fiyatta uçtu, yeni forvetini buldu! , için harekete geçti...

    Brezilyalı Hulk’la yapılan pazarlıklardan şu ana kadar istediği sonucu alamayan rotayı ’a kırdı!.. Siyah-Beyazlılar, ’nın transferi için ile resmen masaya oturdu. İşte merak edilen tüm detaylar...

    takvim.com.tr
    Özel haber
    Kartal yeni forvetini buldu!

    Hulk'a 1.5 yıl için 3.5 milyon Euro'luk teklif sunan Beşiktaş, 35 yaşındaki futbolcunun 5 milyon Euro'da diretmesi üzerine eski gözdesi Koita'ya yöneldi. Başkan Ahmet Nur Çebi'nin Kasımpaşa'nın sahibi olan Turgay Ciner'le görüştüğü ve Gineli forveti bizzat istediği ifade edildi.



    KOITA'YI BEDELSİZ VERMEYE RAZILAR
    Sezon başında Mame Thiam'ın transferinde Fenerbahçe'ye, Fatih Öztürk'ün transferinde ise Galatasaray'a kolaylık gösteren Kasımpaşa'nın Koita'yı da Beşiktaş'a bedelsiz olarak vermeyi kabul ettiği öğrenildi.



    BEŞİKTAŞ'A GELMEYİ ÇOK İSTİYOR
    Bir süredir Mavi-Beyazlı kulüpte sıkıntılar yaşayan Koita da Beşiktaş'a gelmeyi çok istiyor.



        GÖZLER SERGEN YALÇIN'A ÇEVRİLDİ
        Beşiktaş yönetimi bugün Sergen Yalçın'la görüşerek transferdeki son durumu masaya yatıracak. Eğer başarılı hoca, "Hulk'tan vazgeçelim, Koita'yı alalım" derse imzalar atılacak.



        KOITA 4 GOL KAYDETTİ
        Bu sezon Kasımpaşa formasıyla 9 maça çıkan 29 yaşındaki Koita 4 gol kaydetti.
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        Haberler Spor Hulk fiyatta uçtu, Beşiktaş yeni forvetini buldu! Kartal, Kasımpaşalı Fode Koita için harekete geçti...