Hulk'a 1.5 yıl için 3.5 milyon Euro'luk teklif sunan Beşiktaş, 35 yaşındaki futbolcunun 5 milyon Euro'da diretmesi üzerine eski gözdesi Koita'ya yöneldi. Başkan Ahmet Nur Çebi'nin Kasımpaşa'nın sahibi olan Turgay Ciner'le görüştüğü ve Gineli forveti bizzat istediği ifade edildi.