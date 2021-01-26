İki kulüp yönetimi, Yeni Malatya ile oynanan maç öncesi bir araya gelirken, genç futbolcunun durumu masaya yatırıldı. İlk başta 3 milyon Euro'luk bonservis talebinde bulunan Malatya cephesi, Galatasaray'ın ısrarları ve oyuncunun da bu yöndeki isteği sebebiyle indirim yapmayı kabul etti. Sarı-Kırmızılılar da 1.5 milyon Euro tutarındaki ilk teklifi yükselterek 2 milyon Euro'ya kadar çıktı. Eğer Malatyaspor Yönetimi, indirim miktarını yükseltirse, taraflar ortak bir noktada buluşarak işi bitirecek. Galatasaray'a yakın kaynaklar, bu transferin 2.1 milyon Euro gibi bir bedelle bitebileceğini öngörüyor.