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    • 26.01.2021 09:14
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    transferinde sona geldi

    Son dakika i | Süper Lig'de zirve yarışını sürdüren Galatasaray, orta saha arayışlarına devam ediyor. Fatih Terim'in Yeni Malatya'un orta saha yükünü sırtlayan transferine "olur" vermesinin ardından yönetim girişimlerini sıklaştırırken, transferde sona gelindi.

    Galatasaray o ismin transferini bitiriyor!

    İki kulüp yönetimi, Yeni Malatya ile oynanan maç öncesi bir araya gelirken, genç futbolcunun durumu masaya yatırıldı. İlk başta 3 milyon Euro'luk bonservis talebinde bulunan Malatya cephesi, 'ın ısrarları ve oyuncunun da bu yöndeki isteği sebebiyle indirim yapmayı kabul etti. Sarı-Kırmızılılar da 1.5 milyon Euro tutarındaki ilk teklifi yükselterek 2 milyon Euro'ya kadar çıktı. Eğer Malatya Yönetimi, indirim miktarını yükseltirse, taraflar ortak bir noktada buluşarak işi bitirecek. Galatasaray'a yakın kaynaklar, bu transferin 2.1 milyon Euro gibi bir bedelle bitebileceğini öngörüyor.

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