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    • Spor
    • 26.01.2021 Gazete
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    lı yıldız için yeniden devreye girdi

    Cimbom vazgeçme noktasına geldiği lı yıldız için yeniden edvreye girdi. ’e zorunlu satın alma opsiyonlu 1.5 yıllık kiralama teklifi yapanyö netim yanıt bekliyor.

    Mohamed için bir daha

    Diagne ve 'nun durumunun belirsizliği nedeniyle yabancı forvet arayışlarını sürdüren 'da rota yeniden 'in gözdesine döndü. Sarı-Kırmızılılar pazarlıkların tıkanması sonrası vazgeçme noktasına geldiği için yeniden devreye girdi. Alınan bilgilere göre yönetim, lı yıldızın kulübü 'le bir kez daha temasa geçti.

    Galatasaray'ın zorunlu satın alma opsiyonlu 1.5 yıllık kiralama teklifi yaptığı öğrenildi. Daha önce gerçekleşen görüşmede 5 milyon Euro nakit para isteyen k'in Mohamed'in ısrarla takımdan ayrılmak istemesi nedeniyle geri adım atabileceği belirtiliyor. Mısır basını da transferle ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor. Çıkan haberlere göre iki kulüp anlaşmaya bir hayli yaklaştı.

    Zamalek'in 2-3 gün içinde forvet transferi yapacağı ve ardından Mohamed'in Galatasaray'a gidişine izin vereceği ifade edildi. Teknik direktör Fatih Terim yaptığı açıklamada genç forvetin transferini istediğini resmen açıklamıştı. 23 yaşında ve 1.85 boyunda olan Mostafa Mohamed bu sezon Zamalek formasıyla çıktığı 4 maçta 2 gol attı.

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