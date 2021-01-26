Galatasaray peşindeydi Fenerbahçe devreye girdi! Fenerbahçe'den golcü atağı
Son dakika spor haberleri | Süper Lig'de evinde Kayserispor'u rahat geçen Fenerbahçe, transferde de durmak bilmiyor. Devre arası transfer döneminde kadrosunu Szalai, Osayi ve Mesut Özil ile güçlendiren sarı-lacivertli ekip, İrfan Can Kahveci'den sonra Galatasaray'ın listesinde olan bir başka isim için daha düğmeye bastı. Transfer operasyonunu Fenerbahçe'den Emre Belözoğlu yürütürken, 30 yaşındaki golcü futbolcunun sarı-lacivertli formayı giymeye sıcak baktığı iddia edildi.
26.01.2021 10:50
- Son Güncelleme: 26.01.2021 10:50
Yaptığı yeni transferlerle kadrosunu güçlendiren ve şampiyonluk yolunda iddiasını ortaya koyan Fenerbahçe, hamlelerine devam ediyor.
Devre arası transfer döneminde Mesut Özil, Szalai ve Osayi gibi isimleri kadrosuna katan sarı-lacivertliler, sürpriz bir golcü için de harekete geçti.
Sezon başında kadrosuna kattığı Thiam, Ademi, Samatta ve Cisse gibi isimlerden istediği verimi alamayan Erol Bulut, yönetime rapor sunarak yeni bir golcü transferi istedi. Bulut'un raporu sonrası Emre Belözoğlu harekete geçerek bir forvet daha transfer etmek için düğmeye bastı.
OPERASYON BAŞLADI
Bu kapsamda çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, 10 gün önce Edin Dzeko için nabız yokladı. Ancak Roma bu transfer için bonservis bedeli isteyince Dzeko'dan vazgeçildi.
Hatay forması giyen ve şu anda gol krallığı listesinde zirvede bulunan Boupendza için de nabız yoklayan Fenerbahçe, bu transferden de henüz istediğini alamazken; Galatasaray'ın da peşinde olduğu sürpriz bir golcü için adım atıldı.