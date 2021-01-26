Süper Lig'in 21. haftasında sahasında Hes Kablo Kayserispor'u 3-0 yenen Fenerbahçe, zirve takibini sürdürdü.
Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada rakibine karşı üstün bir oyun sergileyen sarı-lacivertliler, 20. dakikada Thiam, 52. dakikada Samatta ve 86. dakikada Cisse'nin golleriyle sahadan 3-0 galip ayrıldı. Maç sonunda usta yazarlar Fenerbahçe'nin performansını değerlendirirken, Erol Bulut'a mesaj gönderdiler.
EMRE BOL:
Mahşerin 3 atlısı yine işi bitirdi. 4. atlı da çok yakında takıma girecek. İşte o zaman Fenerbahçe tadından yenmez bir ekip olacak. Rakip teknik direktörler inanın ne yapacağını, kime önlem alacağını şaşırıyor. Hangisini kapatsan, öbürü gelip işi bitiriyor. İşte bu yüzden Fenerbahçe savunulması en zor takım durumunda.
Thiam, Samatta ve Pelkas birbirlerini tanıdıkça daha etkili olmaya başladılar. İlerleyen zamanlarda gün gelecek gözleri kapalı oynamaya başlayacaklar ki işte o zaman vay rakiplerin haline!