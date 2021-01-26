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    • 26.01.2021 10:24
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    'nin farklı galibiyeti sonrası 'a uyarı: Tuzağa düşme

    'i kadrosuna katan ligde de yükselişini devam ediyor. Süper Lig'in 21. haftasında evinde 'u ağırlayan sarı lacivertliler mücadeleden 3-0'lık galibiyetle ayrıldı. Maç sonunda spor yazarları Fenerbahçe'nin oyununu değerlendirirken, 'a mesaj gönderdiler.

    Galibiyet sonrası Bulut'a uyarı: Tuzağa düşme

    Süper Lig'in 21. haftasında sahasında Hes Kablo Kayserispor'u 3-0 yenen Fenerbahçe, zirve takibini sürdürdü.

    Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada rakibine karşı üstün bir oyun sergileyen sarı-lacivertliler, 20. dakikada Thiam, 52. dakikada Samatta ve 86. dakikada Cisse'nin golleriyle sahadan 3-0 galip ayrıldı. Maç sonunda usta yazarlar Fenerbahçe'nin performansını değerlendirirken, Erol Bulut'a mesaj gönderdiler.

    EMRE BOL:
    Mahşerin 3 atlısı yine işi bitirdi. 4. atlı da çok yakında takıma girecek. İşte o zaman Fenerbahçe tadından yenmez bir ekip olacak. Rakip teknik direktörler inanın ne yapacağını, kime önlem alacağını şaşırıyor. Hangisini kapatsan, öbürü gelip işi bitiriyor. İşte bu yüzden Fenerbahçe savunulması en zor takım durumunda.


    Thiam, Samatta ve Pelkas birbirlerini tanıdıkça daha etkili olmaya başladılar. İlerleyen zamanlarda gün gelecek gözleri kapalı oynamaya başlayacaklar ki işte o zaman vay rakiplerin haline!


        Mesut Özil Fenerbahçe'ye geldiğinden beri, "birileri" "Erol Bulut ne yapacak?" diye ortalığı yangın yerine çevirmeye, karıştırmaya çalışıyor.
        Bir teknik direktör, takımı nasıl maç kazanacaksa, o isimlerle sahaya çıkar. Mesut Özil mi, Pelkas mı, ya da beraber oynayabilirler mi sorusu kesinlikle şu anda formunu arttırarak hedefine ilerleyen takımı karıştırmaya yöneliktir. Erol hocanın bu tuzağa kesinlikle ve kesinlikle düşmemesi gerekiyor.


        Kim iyiyse, kim formdaysa, kim daha fazla problem çözüyorsa sahaya o çıkacak. Pelkas'ın müthiş uyumunu ve takıma yaptığı olumlu katkıyı kabul ediyorum.


        Lakin; Mesut Özil'in daha fazla katkı verip vermeyeceğini kim bilebilir? Ayrıca birlikte pekala oynayabilirler. Bunun örneklerini Avrupa'nın dev takımlarında sıkça görüyoruz. Ne kadar güçlü silahın varsa o kadar kolay yenersin rakibini...


        Yeni transfer Szalai'yi ilk maçı itibariyle çok beğendim. İki golde de atak başlangıcı ondandı. 70 metreye adrese teslim pasları, temiz bir ayağı olduğunu gösteriyor. Lakin bir de baskı altında görmek gerek. Ama ilk maçında, takım arkadaşlarını dahi tanımadan böyle bir performans sergilemesi övgüye değer.


        REHA KAPSAL:
        Fenerbahçe, Kayserispor karşısında son haftalardaki oyun felsefesini değiştirerek sahadaydı. Eski oyun ezberiyle başlangıç yaptı. Rakibine ön alan baskısı yaptı ve topa sahip olarak başladı.


            Topla yapılan yüksek tempo, oyun hareketliliği, istek ve arzu, Pelkas'ın hem anahtar oyuncu olarak hem de attığı kilit paslarla hücumda yarattığı farklılık, Thiam ile oynadığı akıllı ve ikili oyunlar, rakip yarı alanda ikinci topları kazandıktan sonra yaratılan çok fazla üretilen gol pozisyonu.
            İşte tüm bunlar Fenerbahçe'nin hücum zenginliğini anlatan en temel faktörlerdi.


            Özellikle orta saha ve hücum bağlantısında Pelkas topla buluştuğunda Valencia ve Samatta'nın savunma arkasına koşu denemeleri gerekir. Her topu ayaklarına değil, savunma arkalarına istemeleri gerekir.

            Caner taktik disipline bağlı kalarak oynamalı. Oyunun bazı bölümlerinde orta sahanın merkezinde hatta sağ iç pozisyonda hareketli oyunda pas istedi.


            Kafasına göre topa karşı pozisyonlar alıyor. Top ayağındayken yavaş oynadı, çok geri pas yaptı. Oyunun hızını kesti. Gereksiz ortalar yaptı. Bunlar düzelebilir oyun parametreleridir ama en çok dikkat etmesi gereken şey arkadaşlarına karşı tavrı. Onlara saygılı olup, elkol hareketi yapmamalı. Aksine tecrübesiyle onları motive etmeli.


            Sol ayaklı stoper Szalai'nin gelişi yaramış. Kısa, orta mesafeli ve uzun pasları iyi kullanan bir oyuncu. Fenerbahçe'nin atağa çıkışları daha sağlıklı olmaya başladı.


            Denge stoperi olarak çok yerleşim hatası yapmadı. Pozisyon bilgisi iyi. Caner'in kademelerine doğru bir şekilde girdi. Hava hakimiyeti iyi. Özellikle atılan 2. golde Pelkas'a dikine oynadığı pas çok önemli.



                Bunun yanında konuşan, vücut diliyle arkadaşlarını yönlendiren, top takım arkadaşındayken genişlik ve derinlik vermesini iyi bilen akıllı bir stoper.
                Tabii Kayserispor maçı Szalai için test maçı değil. İleriki haftalarda daha sert rakiplere karşı da seyredip ona göre daha fazla fikir sahibi olabiliriz.

                Sarı-lacivertliler topa sahip olarak oynadığı bir 90 dakikada rakibine pozisyon vermedi. Şiddetli koşuları geriye değil hep öne doğru yaptı.



                Topun peşinden koşan değil, rakibini koşturdu. Kayserispor'u fiziksel olarak da oyundan düşürdü. Bu da takımın enerjisini yükseltti. Bunun için 'topa sahipsen' yalnız hücumdan bahsetmezsin, savunmadan da bahsedersin.


                Saha içinde yeri geldiğinde yüksek tempoyla oynarsın Kayserispor maçındaki gibi, yeri geldiğinde ise pas yaparak saha içindeki aktif dinlenmeyi doğru şekilde gerçekleştirirsin.


                Bu tercihle de oyunun temposunun yükselmesini ve düşmesini sağladılar. Hak ettikleri ve belki de sezon başından beri en iyi 90 dakikayı oynadılar.

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