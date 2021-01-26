

Kim iyiyse, kim formdaysa, kim daha fazla problem çözüyorsa sahaya o çıkacak. Pelkas'ın müthiş uyumunu ve takıma yaptığı olumlu katkıyı kabul ediyorum.



Lakin; Mesut Özil'in daha fazla katkı verip vermeyeceğini kim bilebilir? Ayrıca birlikte pekala oynayabilirler. Bunun örneklerini Avrupa'nın dev takımlarında sıkça görüyoruz. Ne kadar güçlü silahın varsa o kadar kolay yenersin rakibini...



Yeni transfer Szalai'yi ilk maçı itibariyle çok beğendim. İki golde de atak başlangıcı ondandı. 70 metreye adrese teslim pasları, temiz bir ayağı olduğunu gösteriyor. Lakin bir de baskı altında görmek gerek. Ama ilk maçında, takım arkadaşlarını dahi tanımadan böyle bir performans sergilemesi övgüye değer.